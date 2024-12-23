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開箱台中米其林指南住宿「紅點文旅」！最好玩的溜滑梯飯店、美式深夜咖啡廳

聯合新聞網／ ReadyGo出發前

今天RG特派員帶大家開箱台中一日遊的精彩行程，讓你在短短一天內就能玩得充實又過癮！這次的主題非常特別，我們將探索一間超有特色的米其林指南推薦旅店，裡面居然有一座真的可以玩的旋轉溜滑梯，不僅好拍又好玩。此外，我們還會走訪一家隱藏版的美式深夜咖啡廳，氛圍滿滿又特別適合夜貓子們放鬆聊天。無論你是喜歡充滿設計感的住宿環境，還是熱衷於挖掘城市中低調又迷人的美食好去處，這趟台中之旅絕對會讓你感到驚喜連連！

台中一日遊｜米其林指南住宿推薦

紅點文旅｜米其林推薦住宿好去處

位於台中中區的紅點文旅，以充滿人文氣息的空間和獨特的旋轉溜滑梯聞名。旅店鄰近中華路夜市與柳川水岸步道，生活機能優良，步行即可抵達美食小吃和散步景點。提供免費停車場，無論家庭出遊或朋友聚會，都能輕鬆滿足住宿需求。

圖 / ReadyGo
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十週年翻新

為慶祝十週年，紅點文旅特邀義大利插畫家合作翻新，營造奇幻復古氛圍。大廳的霓虹燈與蜿蜒溜滑梯相互輝映，讓你彷如進入奇幻世界，處處是拍照打卡的好場景。

圖 / ReadyGo
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B1F引光餐廳提供季節性早餐，2F有超大休息區，如同坐在室內草地上放鬆自在。親子空間、旋轉溜滑梯更是亮點，特定時段可讓房客體驗溜下去的快感，享受全新住宿樂趣。

圖 / ReadyGo
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旦暮四人房 LL：戶外風格設計、大量收納空間、膠囊咖啡機與42吋液晶螢幕，適合好友同住。

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冉冉客房 L：兩人房型、大片落地窗，搭配膠囊咖啡機與舒適床組，小巧卻精緻。

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店家資訊

地址：台中市中區民族路206號

營業時間：依入住安排而定（請洽飯店）

電話：04-2229-9333

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台中一日遊｜KANAUCOFFEE 卡那屋

深夜美式咖啡風

這間低調的美式風深夜咖啡廳以工業風裝潢與慵懶氣氛取勝。身為寵物友善咖啡廳，店內有三隻店貓陪伴，讓喜歡貓咪的旅人倍感療癒。

圖 / ReadyGo
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推薦必點

青蔥櫻桃鴨賞：豐富的青蔥與起司風味，一口咬下濃郁滿足。

店家資訊

地址：台中市中區仁愛街8之4號

營業時間：16:00-00:00 (週三、週四公休)

電話：0981-599-138

台中一日遊｜陳雕刻處

九十年木雕靈魂

陳雕刻處是傳承三代的老店，以手刻技法記錄時代故事。現場可見多種刻痕與貼箔手法，參加木雕體驗課程，初學者也能在師傅指導下輕鬆上手，感受木雕藝術的沉靜魅力。

推薦必點

木雕體驗課程：親身動手，感受傳統技藝的溫度與美感。

店家資訊

地址：台中市中區仁愛街8-7號

營業時間：14:00-18:00 (週日公休)

電話：04-2223-7764

延伸閱讀>>ReadyGo-紅點文旅獨家優惠

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