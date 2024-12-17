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「螢光綠川」點亮台中夜色 耶誕嘉年華浪漫登場

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2024台中耶誕嘉年華，綠川燈飾螢光閃閃。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供
2024台中耶誕嘉年華，綠川燈飾螢光閃閃。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台中市迎接耶誕節！「2024台中耶誕嘉年華」12/13晚上正式點燈了，除了綠川、柳川及台中火車站裝置的繽紛燈飾外，市政府水利局也在南區綠川興大段（學府路至忠明南路）搭配巧思設置耶誕燈飾，以「螢光閃閃」的主題營造如夢似幻的節慶氛圍，將於每日17:00-22:00時亮燈，展出至明年元旦，歡迎前來打卡拍照，共享過節的歡樂時光。

▲南區綠川興大段，每日17:00-22:00亮燈。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供
▲南區綠川興大段，每日17:00-22:00亮燈。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

水利局表示，綠川興大段自完工啟用以來，因其獨特的工程設計和景觀規劃，屢次榮獲國內各項大獎。白天，複層林間成為親子遊樂的最佳去處；夜晚，為迎接耶誕節而特別設置的燈飾，讓整條河岸散發迷人的螢光效果，河道欄杆上掛滿了不同色調的冰條燈，打造四個各具特色的燈光區：暖白燈、粉白燈、彩色燈及藍白燈。燈光映照在清澈的河面上，營造出宛如森林中滿布螢火蟲的浪漫景象。

水利局進一步指出，此次燈飾設計結合了綠川改善後的水環境空間特色，透過夜晚的燈光效果，讓民眾體驗白天和夜晚截然不同的景觀感受。該局始終以「水安全、水環境、水文化」為核心理念，持續推進結合永續與環境教育功能的水利建設，打造更宜居的大台中地區，歡迎民眾一起來南區綠川興大段走走拍照，也祝福市民朋友新年快樂。

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