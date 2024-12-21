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台中西區必吃牛肉麵！厚實牛腱肉、精燉湯頭挑逗饕客味蕾

聯合新聞網／ ShareLife分享生活


坐落於台中西區【牛谷飲食店】，鄰近台中市民廣場、勤美綠園道，在當地有著極高的知名度，是許多在地人、觀光客慕名而來的知名麵館，品牌憑藉著精燉濃厚湯頭，搭配手工製作的Q彈麵條，以及厚實軟嫩牛肉，成功在西區競爭激烈的美食戰場闖出一片天！每一口都令人驚艷不已。

用餐環境更能凸顯餐點的美味，店內以四人桌為主，戶外還有單人桌可選擇，簡約、俐落的裝潢搭配舒適的桌椅，營造出充滿溫度的用餐環境。

▲牛肉麵必備的酸菜也不假他人之手，也是店家自己親自處理，還有許多醬料可以搭配餐點使用。
▲牛肉麵必備的酸菜也不假他人之手，也是店家自己親自處理，還有許多醬料可以搭配餐點使用。

店內以各式牛肉麵為主，像是牛筋麵、半筋半肉麵、滿漢牛肉麵等，麵條可以選擇Q彈的手工拉麵，以及嚼勁十足的刀削寬麵。另外還有乾麵、湯麵、水餃、湯餃、丼飯可選擇，品項相當豐富，滿足每位饕客的味蕾！

滿漢牛肉麵(紅燒、手工寬麵)

牛肉麵要好吃，湯頭是關鍵！牛谷湯頭以基本湯頭為基礎變化出4種不同的口味，有清燉、紅燒、麻辣、茄汁風味，讓饕客們百吃不膩！牛谷的清燉湯頭使用大量蔬果、牛大骨及獨門配方精燉多時，湯頭熬煮72小時以上，匠心獨運的鮮美湯頭，讓人一試能忘；不僅湯頭相當講究，手工寬麵採用「日本小麥粉」製造，麵條口感扎實Q彈越嚼越香，吸收湯頭精華，味道更是一絕！

滿漢牛肉麵也是坊間常見牛肉、牛肚、牛筋的三寶組合，一次品嚐到牛肉所有美味，嚴選澳洲進口的牛腱肉，經過秘方長時間燉煮，使得厚實牛肉肉質依舊軟嫩且入味，鮮嫩牛肚、富含彈性的牛腱和牛筋完美結合，一口咬下超滿足！

麻辣牛肉燥麵

口感滑順彈牙的麵條，搭配獨家秘方製作的牛肉燥、手炒麻辣醬，麵條與醬料拌勻飄散出陣陣香氣，光聞就讓人直流口水，鹹香中帶點些許辣勁相當過癮，讓人忍不住一口接一口。

▲覺得吃不過癮，不妨來份「手路水餃」吧！內餡飽滿且多汁的水餃不論是單吃還是放入湯中享用皆合適。
▲覺得吃不過癮，不妨來份「手路水餃」吧！內餡飽滿且多汁的水餃不論是單吃還是放入湯中享用皆合適。

▲牛肉蛋花湯。店家引以為傲的牛肉高湯簡單打入蛋花，簡單、濃厚、順口的滋味令人驚喜，在冷冷的夜裡來上一碗，既暖心又暖胃。
▲牛肉蛋花湯。店家引以為傲的牛肉高湯簡單打入蛋花，簡單、濃厚、順口的滋味令人驚喜，在冷冷的夜裡來上一碗，既暖心又暖胃。

滷味拼盤

吃麵怎麼少了小菜呢？嚴選十幾種中藥材調製成秘方滷包，將食材各別分開滷製，充分發揮出食材各自風采，鹹香入味單吃就很過癮，讓人越吃越涮嘴。

▲拼盤不僅有店家配合好的餐點內容，也能到外頭櫃內指定想要品嚐的滷味。
▲拼盤不僅有店家配合好的餐點內容，也能到外頭櫃內指定想要品嚐的滷味。

▲額外用麻辣湯底滷製的「麻辣鴨血」，鴨血吸收了麻辣湯汁的精華，鹹香四溢、香辣過癮，愛吃辣的饕客可千萬別錯過啊！
▲額外用麻辣湯底滷製的「麻辣鴨血」，鴨血吸收了麻辣湯汁的精華，鹹香四溢、香辣過癮，愛吃辣的饕客可千萬別錯過啊！

【牛谷飲食店】憑藉著高品質的食材、真材實料的烹飪手法和親切的價格深深拉攏許多饕客的胃，店家深入探究各種食材的特性，運用多年累積的專業經驗與純熟技藝，精心烹調出多變豐富的料理，喜愛牛肉麵或是台式料理的饕客，不妨來此嚐鮮吧！


【牛谷飲食店-牛肉麵專賣】

店家地址：台中市西區公正路154-1號

店家電話：0423723837

營業時間：11:00–21:00 (週一公休)

粉絲專頁：http://bit.ly/2Vftquy


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