快訊

專訪／李孟遠奧運奪牌卻留矛盾大淚水 老爸要他歸零再出發

900萬勞工9成領不到退休金 勞退舊制缺陷釀下流老人

唯美倒影超好拍！台中太平「落羽松秘境」漸層色系宛如童話

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

當秋冬季節交織之時，位於台中的【太平苗圃落羽松秘境】悄然換上金紅色的秋衣，靜靜矗立於山林之間，如夢如幻的景致吸引著無數追花客、網美、旅人與攝影迷的目光。這片秘境彷彿一處隱藏的童話世界，等著各路旅人們前來探尋大自然的繽紛畫作。

▲入口處。（停好車後，需步行約三分鐘的距離即可抵達。圖片來源：IG@dust._journey）
▲入口處。（停好車後，需步行約三分鐘的距離即可抵達。圖片來源：IG@dust._journey）

▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

綠金紅漸層，童話般的森林美景

落羽松的樹梢隨著季節轉換，由翠綠逐漸變成金黃、橙紅，甚至帶點深褐色，層層疊疊的色彩在陽光照射下熠熠生輝，形成一條充滿詩意的林蔭大道。樹影倒映在池水中，水面泛起波光，映襯出如畫的雙重美景，無論是漫步其中還是駐足觀賞，都能感受到心靈的平靜與愉悅。

▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

完美取景地，打造專屬浪漫

清晨薄霧籠罩下的落羽松林宛如朦朧仙境，黃昏時分在夕陽餘暉映照下更顯溫暖迷人，靜止的池水則倒映出對稱的自然之美，每一刻都為攝影迷與網美提供夢幻取景的靈感。

▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

無論是追求自然之美的旅人、熱愛拍攝的攝影迷，還是尋找夢幻打卡地的網美，台中太平苗圃的落羽松秘境都將滿足你的期待。快帶上相機與輕鬆的心情，踏入這片金紅色的童話森林，為你的旅途增添一抹濃厚的季節詩意！

▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

太平苗圃的落羽松景致為季節限定，最佳觀賞期僅有短短數週，預計持續到明年1月初。抓緊這段時光，為你的秋冬旅途增添最驚艷的自然畫面。

▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

參觀須知

此區目前皆為免費開放參觀，但也希望遊客們能遵守園區規定，不踩踏草地、不攀折樹木，讓更多人享受這片美景。


【2024台中太平苗圃落羽松秘境】

觀賞期間：即日起到明年1月

觀賞地點：台中太平苗圃落羽松


延伸閱讀//台中西區必吃牛肉麵！厚實牛腱肉、精燉湯頭挑逗饕客味蕾！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

秘境 美景 落羽松

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

台中最美聖誕樹必拍！「北歐雪境Ｘ北極星耶誕村」閃耀新光

擁抱季節限定紅綠大景 走入冬日寂美畫面 來台中追落羽松！

聯合勤教也可以很網美 汐止警攜手志工訪山林名剎

「仙履奇緣」、「白雪公主」與法律何干？最高檢推打詐桌曆

相關新聞

唯美倒影超好拍！台中太平「落羽松秘境」漸層色系宛如童話

不用跑到南投杉林溪也能欣賞到極美的落羽松倒影！深藏在台中太平的太平苗圃落羽松秘境即將迎來最美時期！

「螢光綠川」點亮台中夜色 耶誕嘉年華浪漫登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】台中市迎接耶誕節！「2024台中耶誕嘉年華」12/13晚上正式點燈了，除了綠川、柳川及台中火車站裝置的繽紛燈飾外，市政府水利局也在南區綠川興大段（學府路至忠明南路）搭配巧思設置

一位難求的無菜單鐵板燒到台中展店！網路大推的「高CP值鐵板燒料理」就在台中大魯閣新時代

udn走跳美食／強生與小吠 愛吃鐵板燒的朋朋們注意啦！繼台灣北部和日本等地陸續開設好幾間分店之後，這家期待很久的無菜單料理鐵板燒▸明水然‧樂◂終於來台中展店啦！先前就聽說他們曾經連續兩年被網路溫

跟韓式鬆餅拚了！不夠內行吃不到 隱身民宅裡的「50元爆餡鬆餅」 厚版鬆餅份量超霸氣 加點「這一味」才叫懂吃

跟韓式鬆餅拚了！藏身台中巷弄民宅裡飄香的「隱藏版鬆餅店」，在Google地圖擁有4.7高分，只要一個50元銅板就能搞定，...

風格清新可愛！ 台中「三塊鬆餅SA DAY」鬆餅專賣店 搭配鹹食盤變身早午餐or單純吃下午茶的甜系厚鬆餅

udn走跳美食／強生與小吠 11月初開始試營運的▸三塊鬆餅SA DAY◂是間風格清新可愛的鬆餅專賣店，可搭配鹹食盤變身早午餐，也有單純作為下午茶的甜系厚鬆餅，對於喜歡舒芙蕾鬆餅的朋朋來說又多了一

西海岸海茄冬大作戰　生態殺手變身永續料理與商品

從小學開始，課本就一直教導我們紅樹林是好東西，它具有調節鹽度、防洪、維持生態多樣性等功能，因此要好好保護與推廣種植。但課本卻沒告訴我們，全球紅樹林植物共25科30屬83種，卻不是每一種都適合種在每一塊土地。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。