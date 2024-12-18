唯美倒影超好拍！台中太平「落羽松秘境」漸層色系宛如童話

當秋冬季節交織之時，位於台中的【太平苗圃落羽松秘境】悄然換上金紅色的秋衣，靜靜矗立於山林之間，如夢如幻的景致吸引著無數追花客、網美、旅人與攝影迷的目光。這片秘境彷彿一處隱藏的童話世界，等著各路旅人們前來探尋大自然的繽紛畫作。

▲入口處。（停好車後，需步行約三分鐘的距離即可抵達。圖片來源：IG@dust._journey）

▲圖片來源：IG@dust._journey

綠金紅漸層，童話般的森林美景

落羽松的樹梢隨著季節轉換，由翠綠逐漸變成金黃、橙紅，甚至帶點深褐色，層層疊疊的色彩在陽光照射下熠熠生輝，形成一條充滿詩意的林蔭大道。樹影倒映在池水中，水面泛起波光，映襯出如畫的雙重美景，無論是漫步其中還是駐足觀賞，都能感受到心靈的平靜與愉悅。

▲圖片來源：IG@dust._journey

完美取景地，打造專屬浪漫

清晨薄霧籠罩下的落羽松林宛如朦朧仙境，黃昏時分在夕陽餘暉映照下更顯溫暖迷人，靜止的池水則倒映出對稱的自然之美，每一刻都為攝影迷與網美提供夢幻取景的靈感。

▲圖片來源：IG@dust._journey

無論是追求自然之美的旅人、熱愛拍攝的攝影迷，還是尋找夢幻打卡地的網美，台中太平苗圃的落羽松秘境都將滿足你的期待。快帶上相機與輕鬆的心情，踏入這片金紅色的童話森林，為你的旅途增添一抹濃厚的季節詩意！

▲圖片來源：IG@dust._journey

太平苗圃的落羽松景致為季節限定，最佳觀賞期僅有短短數週，預計持續到明年1月初。抓緊這段時光，為你的秋冬旅途增添最驚艷的自然畫面。

▲圖片來源：IG@dust._journey

參觀須知

此區目前皆為免費開放參觀，但也希望遊客們能遵守園區規定，不踩踏草地、不攀折樹木，讓更多人享受這片美景。





【2024台中太平苗圃落羽松秘境】

觀賞期間：即日起到明年1月

觀賞地點：台中太平苗圃落羽松





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