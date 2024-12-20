秋冬必賞！新社純白花海浪漫登場 「白雪木花海」如夢似幻
每年來到秋冬之際，除了詩情畫意般的落羽松之外，還有令人賞心悅目的白雪木花海季也是一大賞花景點！而藏身在台中的「新社普羅旺斯庭園」白雪木今年如期綻放！成片雪白如紗的花海將整個莊園點綴成如夢如幻的純白世界，如此浪漫的秘境瞬間吸引不少網美與攝影們特意前往朝聖！
白雪木的細緻花瓣層層堆疊，純白色如同輕柔雪花飄落，與庭園的歐風建築相得益彰。漫步於白雪木花海間，彷彿置身異國的浪漫冬季，無需遠行便可擁抱這場大自然的視覺饗宴。
如此夢幻的場景是許多攝影們的朝聖之地！多數人會以以庭園建築為背景，搭配白雪木花海，捕捉異國般的浪漫氛圍，也可以特別聚焦花叢間細膩的純白花瓣，展現自然的精緻與柔美，甚至在傍晚時分，透過夕陽金光的點綴下，讓純白花海更添溫暖的冬日情調，為每張照片注入詩意與浪漫。
白雪木的花期短暫而珍貴，通常為11月底至翌年1月會爆炸般盛開，展現出絕美的潔白景致，這段時間的庭園宛如冬日童話，讓人忍不住想親自一探其美。
庭園內的賞花景點眾多，只需50元入場費即可自由參觀。而為了能讓這片純白秘境能長久綻放美麗，園方也希望遊客們都能遵守賞花規範，勿攀折花枝或破壞植栽、亂丟垃圾。
每年冬天，「新社普羅旺斯庭園」都會迎來的雪白奇景，無論是拍照打卡、悠閒漫步，還是與家人朋友共度美好時光，都能充分感受到白雪木花海所帶來的純粹之美。
賞花期間：11月底到明年1月上旬
賞花地點：新社普羅旺斯庭園
停車方式：入口處有停車位
收費方式：每人50元
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