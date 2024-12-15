跟韓式鬆餅拚了！不夠內行吃不到 隱身民宅裡的「50元爆餡鬆餅」 厚版鬆餅份量超霸氣 加點「這一味」才叫懂吃
跟韓式鬆餅拚了！藏身台中巷弄民宅裡飄香的「隱藏版鬆餅店」，在Google地圖擁有4.7高分，只要一個50元銅板就能搞定，現烤厚鬆餅搭配各式甜鹹口味都好涮嘴，更有在地人大讚是「吃過最好吃的鬆餅」、「全家人吃過都愛上」。
50元下午茶吃超飽！位於台中后里的「花花同樂會鬆餅」隱身在民宅裡，不夠內行的可找不到。主打「高CP值現烤鬆餅」，經典巧克力、古早味花生、燕燕煉乳或藍莓果醬口味任選，只需一個50元銅板就能無負擔享用，厚度類似知名韓式鬆餅，內餡都給得很霸氣，網友激推一定要加點「鮮奶油」，絕對能滿足喜歡一口咬下會爆漿口感的朋友。
此外，鹹口味鬆餅則不僅能當下午茶，當作正餐吃都不為過，每個都份量十足，起司玉米鮮蔬、鮪魚或燻雞等口味最低65元起，有選擇困難可以照著推薦菜單點「燻雞鮮蔬鬆餅」，爽脆生菜、滿滿燻雞與醬料相互搭配特別順口，冷掉吃都好吃。實際吃過的人分享「吃完會一直想念」、「目前還沒吃過比他們厲害的鬆餅」、「一定會回購」，鬆餅控不加清單就可惜了！
花花同樂會鬆餅
地址：台中市后里區文明路31巷25號
營業時間：15:00-17:00（週六公休）
電話：0919 411 159
粉絲專頁：https://www.facebook.com/2Flowers2Fun
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言