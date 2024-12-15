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跟韓式鬆餅拚了！不夠內行吃不到 隱身民宅裡的「50元爆餡鬆餅」 厚版鬆餅份量超霸氣 加點「這一味」才叫懂吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／花花同樂會鬆餅粉專
圖／花花同樂會鬆餅粉專

跟韓式鬆餅拚了！藏身台中巷弄民宅裡飄香的「隱藏版鬆餅店」，在Google地圖擁有4.7高分，只要一個50元銅板就能搞定，現烤厚鬆餅搭配各式甜鹹口味都好涮嘴，更有在地人大讚是「吃過最好吃的鬆餅」、「全家人吃過都愛上」。

圖／花花同樂會鬆餅粉專
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圖／花花同樂會鬆餅粉專
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50元下午茶吃超飽！位於台中后里的「花花同樂會鬆餅」隱身在民宅裡，不夠內行的可找不到。主打「高CP值現烤鬆餅」，經典巧克力古早味花生、燕燕煉乳或藍莓果醬口味任選，只需一個50元銅板就能無負擔享用，厚度類似知名韓式鬆餅，內餡都給得很霸氣，網友激推一定要加點「鮮奶油」，絕對能滿足喜歡一口咬下會爆漿口感的朋友。

圖／花花同樂會鬆餅粉專
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圖／花花同樂會鬆餅粉專
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此外，鹹口味鬆餅則不僅能當下午茶，當作正餐吃都不為過，每個都份量十足，起司玉米鮮蔬、鮪魚或燻雞等口味最低65元起，有選擇困難可以照著推薦菜單點「燻雞鮮蔬鬆餅」，爽脆生菜、滿滿燻雞與醬料相互搭配特別順口，冷掉吃都好吃。實際吃過的人分享「吃完會一直想念」、「目前還沒吃過比他們厲害的鬆餅」、「一定會回購」，鬆餅控不加清單就可惜了！

圖／花花同樂會鬆餅粉專
圖／花花同樂會鬆餅粉專

花花同樂會鬆餅

地址：台中市后里區文明路31巷25號

營業時間：15:00-17:00（週六公休）

電話：0919 411 159

粉絲專頁：https://www.facebook.com/2Flowers2Fun

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CP值 下午茶 古早味 台中美食 巧克力 果醬 銅板美食 鬆餅

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