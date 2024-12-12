芭樂熊迎賓！ 2024「社頭織襪芭樂觀光節」稻草花海藝術+可愛充氣公仔 憑發票換好襪 還有1千斤芭樂免費嚐

可愛芭樂熊迎賓，還有1000斤的芭樂等你免費品嚐！ 這是彰化社頭一年一度重點「織襪芭樂觀光節」活動，將自12/13至12/15限時3天在「社頭鄉果菜市場」登場！

圖／IG@bruce570318授權

社頭是台灣最重要織襪產業集中產地，每10雙有8雙產自社頭，同時彰化亦是農業大縣，芭樂種種超過260公頃，佔全台將近5分之1的產量，因此社頭鄉傳有三多「芭樂多、襪子多、董事長多」。

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2024社頭織襪芭樂觀光節，規劃了杜鵑花大道、月眉池景點等，呈現稻草創意裝置藝術及大型充氣公仔，例如拿顆芭樂的芭樂熊、襪子裝的麋鹿、藍鵲等氣偶，以及鯊魚、恐龍、水牛等稻草藝術，並且在社頭火車站前還一長排的裝飾彩繪燈籠。

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活動期間於社頭果菜市場，有超過300個包括芭樂、織襪等攤位，展售各種特賣商品，現場有打卡送襪子活動，有摸彩活動，獎品包括機車、電動自行車、iPhone 16手機等，更於12/14、15連兩天將準備各1000斤芭樂，請民眾免費品嘗！

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2024彰化社頭織襪芭樂觀光節

活動時間：12月13日起到15日

活動地點：社頭果菜市場展售區、杜鵑花大道、月眉池風景區