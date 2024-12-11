比草悟聖誕村美！台中這間景觀餐廳有夠夯 「270度百萬夜景、夢幻耶誕樹」洗版IG 餐點更是超水準

比草悟聖誕村美！坐擁台中最美夜景的景觀餐廳「眺高 STAY WITH MOUNTAIN」，為迎耶誕特別設置了有滿滿過節氛圍的「夢幻耶誕樹」，270度百萬夜景與位處半山腰的吸睛耶誕樹結合，難怪會被台中人狂讚是「最美耶誕樹」、「點燈美到不行」。

圖／摘自Google地圖（網友旅朲分享）

圖／IG@moon_haha授權

位於台中北屯的超人氣景觀餐廳「眺高 STAY WITH MOUNTAIN」再度洗版IG，超應景「絕美耶誕樹」吸引許多人朝聖打卡，更有一開放訂位就被秒殺的傳說，建議還是想衝的朋友可以致電詢問或現場候位。有不少網友看到照片都直呼「這棵是台中最美」、「被燒到了」。

圖／摘自Google地圖（網友旅朲分享）

圖／眺高 STAY WITH MOUNTAIN 粉專

圖／眺高 STAY WITH MOUNTAIN 粉專

台中這間餐廳「眺高 STAY WITH MOUNTAIN」擁有270度的超強景觀，不論是夢幻夕陽還是百萬夜景都能一眼盡收，能欣賞白天到夜晚的愜意景緻。不僅擁有絕美景觀位置，餐點部分也都受到許多人推薦，義大利麵、燉飯到各式甜點飲料統統有，美味程度被讚是「超過一般景觀餐廳的水準」，喜歡儀式感的吃貨記得收藏起來囉。

眺高 STAY WITH MOUNTAIN

地址：台中市北屯區部子路700巷11弄36號

營業時間：週一至四16:00-24:00；週五16:00-1:00；週六、日11:30-1:00

電話：04-2439-0886