台中才吃得到的法式丼飯！熟成原肉低溫爐烤，結合法式元素醬汁很對味，還能加飯、加湯續小菜

全台獨家法式丼飯就在台中！這間融合法式元素重新定義丼飯的「法丼」，特別選用原肉塊經過熟成、低溫烹調後爐烤，再淋上法式元素醬汁與爐烤蔬食，顛覆了我們對丼飯傳統的印象，吃得舒服又沒有太多負擔，甚至連飲品的水準都不輸給一般的下午茶店！特別適合親子聚餐、朋友聚會與情侶約會！

台中南屯美食｜法丼大墩店地點與環境

法丼目前在台中有兩家分店，分別是法丼大墩店與法丼福科店，其中我們這天到訪的「法丼大墩店」，距離台中捷運「文心森林公園站」與「南屯站」不遠，而且斜對面就有收費停車場，交通很方便。

店內環境明亮溫暖，重點是採光非常好，搭配店外的綠植，更多了幾分愜意的氛圍。

對了，這裡就連平日中午的生意也非常好，常有附近的住戶、上班族來用餐，用餐尖峰時段經常客滿，想要嚐鮮的朋友記得早點來就對啦！

烹調區域前方還有四席高腳椅座位，即使一個人來用餐也不尷尬，而且還能間接看到食材料理的過程喲～

法丼的餐點都是現點現做，除了肉品有特別經過熟成、低溫烹調與爐烤，獨特的法式元素醬料更是他們家的亮點！

台中南屯美食｜法丼大墩店菜單資訊

這裡提供法丼的菜單給你們參考，品項從丼飯、蓋飯、烏龍麵、爐烤食蔬、炸物、湯品與飲品都能點得到，另有加購區與肉品能夠單點，而且加價還能升級套餐！最讚的是還能免費加飯、加湯，不怕你吃不飽，就怕你吃不完。

台中南屯美食｜法丼大墩店餐點

餐前會提供當日小菜，像我們這天吃到的是醃漬紫洋蔥，酸甜爽脆又解膩，吃不夠還能免費再續一次！

柑橘香柚板腱牛丼飯

魚編點了一份柑橘香柚板腱牛丼飯，同時還搭配了溫泉蛋、櫛瓜、杏鮑菇與南瓜等配菜，吃得到食材本身的鮮甜。

嫩口的板腱牛肉香氣飽滿，結合了柑橘香柚清甜微酸的滋味，多了果香的清爽層次，香而不膩很對味，讓人忍不住一口接著一口。

剥皮辣椒蔥油松阪豬丼飯

如果你們稍微敢吃一點辣，魚編大推這道剥皮辣椒蔥油松阪豬丼飯，店家特製的剥皮辣椒蔥油也是一絕，完全不比前面的柑橘香柚遜色～

迷人油香之中帶有爽辣，切成碎丁狀的剥皮辣椒更保留了彈牙的口感，再結合上厚切松阪豬爽彈鮮嫩的肉質，難怪朋友幾乎秒殺這碗。

另外偷偷說，底下的飯量給得有夠大方，魚編自己那碗是真的吃不完，朋友也是飽到不行，免費加飯這件事就先…免了吧哈哈哈！只能說店家很佛心耶～

清炒綜合時蔬

清炒綜合時蔬也食材種類也很豐富，像是南瓜、杏鮑菇、櫛瓜、玉米筍、甜菜根與娃娃菜等，表面還灑上了起司粉與特製香料。

魚編自己很愛他們家的南瓜，厚切的口感綿密又不失多汁，搭配起司粉還多了幾分細緻的鹹香。

現炸三品漁夫海獲拼盤

這道現炸三品漁夫海獲拼盤包含了軟殼蟹、牡蠣與海鮮卷，表面還淋上了特製的和風醬汁，好吃又夠味。

軟殼蟹是魚編的心頭好，酥軟外殼的特殊口感，還能吃得到細緻的蟹肉；牡蠣的個頭也不小，不但飽滿鮮甜，而且甚至還有爆汁的口感呢！

招牌鹹酥脆薯

有帶小朋友來用餐的話，也很推薦可以點份招牌鹹酥脆薯，多肉飽滿的金黃薯條，表面撒上了蔥花與香料粉，隨盤還附上了黑松露蛋黃醬、香檸明太子與糖醋醬可以自由搭配！

我們一致最愛的就是這款黑松露蛋黃醬，除了帶有香濃的蕈菇風味，質地也很滑順，讓人愈吃愈涮嘴！

香草牛肝菌菇牛肉清湯

沒想到在這裡竟然也能享受在桌邊現沖牛肉湯的服務耶！熱騰騰的牛肉清湯，快速地讓肉質呈現粉嫩的色澤，同時又帶出了大量洋蔥的甜度。

整碗的味道很純粹，香草牛肝菌菇提鮮又不搶味，可以吃到牛肉本身的嫩口鮮甜，趁熱喝真的很過癮。

燉煮濃厚豬肉湯

另一款燉煮濃厚豬肉湯的肉量也不少，裡頭還加入了洋蔥、山藥與青蔥，風味比牛肉清湯來得更為濃郁一些，入口鮮甜卻不油膩。

法丼冷翠精品咖啡/自熬冬瓜檸檬

兩款飲料我們都很愛，法丼冷翠精品咖啡喝起來冰涼順口又不苦澀，帶點微微的果酸香氣很解膩；自熬冬瓜檸檬的甜度也很自然，清甜好喝、尾韻又有檸檬的細緻酸香，整餐吃起來很滿足！

法丼大墩店

訂位專線：04-24730506（歡迎來電訂餐外帶）

餐廳地址：台中市南屯區大墩五街328號（近文心路南屯捷運站）

營業時間： 11:30 – 14:30 /17:30 – 20:30

停車資訊：斜對面有停車場

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文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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