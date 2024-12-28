一個人也能大啖薑母鴨！ 台中海線「尚石苑石頭火鍋」 近40種野菜自助吧、飲料+霜淇淋吃到飽 另附鴨肉盤太有誠意

最近天氣慢慢變冷了，又特別跑來台中海線回訪我們的愛店「尚石苑石頭火鍋」啦！尚石苑石頭火鍋不但提供種類將近40種的的野菜自助吧、飲料與霜淇淋吃到飽，今年更是得到台中市政府鍋烤節「台中十大火鍋店家」的殊榮！

這季新推出的「薑母鴨香鍋」也頗有亮點，主打一個人也能吃的薑母鴨，除了湯頭裡面本身就吃得到台灣紅番鴨，另外還附有鴨肉盤，份量真的超有誠意，冬令進補可別輕易錯過啦～

台中火鍋｜尚石苑石頭火鍋位置與環境

尚石苑石頭火鍋位在沙鹿區文昌街與日新街交叉口，附近不但有竹林南溪停車場，日新街與四平街交叉口也有收費停車場能夠選擇；更讚的是下午時段也沒有休息，錯過正餐也能來好好吃飯，建議你們可以事先訂位，以免久候～

用餐空間帶有濃濃的中式氛圍，結合了實木的沉穩與文青，溫暖柔和又不失簡潔俐落，相當有質感。

整體以寬敞好坐的半開放式包廂座位為主，多為四人與六人座，特別適合家人用餐、朋友餐敘。

最裡面的半開放式包廂則能一次容納最多八位，相對更有隱私感。

不少台中火鍋都將制式菜盤改成野菜自助吧的模式，必須要說尚石苑真的很有誠意，提供近40種食材，連食材種類都會依季節不定時更換，而且竟然還有提供水果！

想吃多少就拿多少，特別有彈性，也不會浪費～

其他像是基本的飲料、火鍋醬料區與霜淇淋機台一樣都沒少，霜淇淋的口味不定期也都會調整。

這天我們吃到的是芒果口味，香甜帶酸又不失濃郁，特別好吃，飯後來份甜點好滿足。

台中火鍋｜尚石苑石頭火鍋菜單

這裡提供尚石苑石頭火鍋的菜單給你們參考，用餐時間為90分鐘、酌收一成服務費，並提供外帶、聚餐與包場服務。

尚石苑石頭火鍋｜薑母鴨香鍋

全新推出的薑母鴨香鍋，湯頭不但加入麻油煸炒老薑，同時還搭配了紅標米酒與秘製中藥材調和，一上桌就香氣迷人！

整鍋撈起來可以看到超多塊台灣紅番鴨，肉質嫩口又富有彈性，香氣濃郁入味又不上火，湯頭喝起來溫順又不油膩，冷冷的天氣來上一鍋好享受。

原本想說湯頭本身含有的紅番鴨份量不少，竟然還另外大方附上鴨肉盤，而且吃起來鮮嫩不柴，就連男生朋友都直呼好飽！

之後臨時想吃薑母鴨、再也不怕揪不到人，一個人也能跑來開鍋吃飽飽，雙重鴨肉口感一次就能滿足！

尚石苑石頭火鍋｜鮮味鱸魚蛤蜊石頭鍋

尚石苑石頭火鍋最為人所知的湯底，當然就是最經典的石頭湯底啦！以大量洋蔥爆炒的湯頭極為鮮甜夠味，與各種肉品、海鮮都很百搭。

會讓魚編如此鍾情尚石苑不是沒有原因的，畢竟有提供鱸魚作為主餐的火鍋並不算特別常見，肉質細緻鮮甜，本身也沒有什麼魚刺，另外還有多顆肥美的蛤蜊哦～

尚石苑石頭火鍋｜雪紋松阪豚

因為朋友不吃牛肉與羊肉，所以我們加點了雪紋松阪豚，粉嫩的色澤還蠻新鮮的。

略帶嚼勁的口感，讓人愈吃愈涮嘴，搭配兩種湯底都不錯。

尚石苑石頭火鍋｜雞佛

朋友特別愛吃雞佛，但看到尚石苑的雞佛也忍不住驚呼「太大顆了吧！」搭配這季全新推出的薑母鴨香鍋也很對味～

大口咬下飽滿鮮嫩的雞佛，風味濃郁爆汁，卻沒有惱人的腥味，實在太過癮啦～

尚石苑石頭火鍋｜經典滷肉飯

附餐目前有超過10種能夠選擇，非常豐富，經典滷肉飯的肉質不會太肥膩，富有膠質口感也很入味，如果滷汁再淋多一點就更完美了！

尚石苑石頭火鍋｜香噴雞肉飯

香噴雞肉飯則是偏比較南部的口味，但又不會太過甜膩，而且香嫩的雞腿肉絲份量還不少呢～

尚石苑石頭火鍋｜麻油炸蛋

麻油炸蛋也是內行人必點，外表炸得極其金黃酥脆，裡頭更是保留了帶有流動感的香濃蛋黃，大口咬下超爆汁。

除了可以在上桌時直接趁熱享用，魚編也很推薦你們可以將麻油炸蛋泡入湯頭之中，酥軟多汁的口感也不賴哦～

尚石苑石頭火鍋｜麻辣鴨血

身為鴨血控的朋友，每到火鍋餐廳必點鴨血，鴨血不但大塊入味，微甜的滋味、又帶點誘人的辣度。

尚石苑石頭火鍋｜塔香鹽酥雞

在火鍋店也能吃得到經典台味，直接將鹽酥雞搬到餐廳裡頭，外表炸得酥脆、肉質香嫩又不失紮實，結合了九層塔與胡椒的迷人香氣，果然讓人很難抗拒！分享給你們參考喲～

尚石苑石頭火鍋專賣

營業時間：11:00 – 22:00，下午不休息

電話：04 2665 5158

地址：台中市沙鹿區日新街88號

粉絲專頁：尚石苑 石頭火鍋專賣 Shang Shih Yuan

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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