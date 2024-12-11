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全台最美休息站！埔里最新景點日月町複合式商場，必吃美食、打卡點一次看

聯合新聞網／ ReadyGo出發前

位於南投埔里的「日月町複合式商場」，是最新必訪的南投景點！這裡不僅僅是一個休息站，更是一個結合美食、文化與打卡點的夢幻地標。從充滿創意的餐車聚落，到精緻美味的特色餐廳都有！此外，這裡還有獨特的文創店鋪與拍照打卡景點，讓每位旅人都能找到屬於自己的亮點！無論是親子旅行、情侶約會，日月町都能帶給你滿滿的驚喜與回憶。快跟著我們一起探索這座全台最美的休息站吧！

南投景點｜全台最美休息站！日月町複合式商場

圖 / ReadyGo
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囍串串｜香酥多汁的創意串燒

喜愛串燒和炸物的朋友不能錯過「囍串串」！主打炸雞串與台式串串香，每一串都香酥多汁，搭配特調粉香更是絕配。推薦辣味炸雞串，酸辣開胃，是午後小酌的完美選擇。

圖 / ReadyGo
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推薦必點

辣味炸雞串：香酥鮮嫩，酸辣粉香讓人回味無窮。

台式串串香：現炸食材，香脆不油膩，適合搭配啤酒或飲料。

店家資訊

地址：南投縣埔里鎮中山路四段235之8號

營業時間：10:00–20:00

YANOKOKU｜全台首台芒果刨冰

YANOKOKU帶來濃濃夏日風情！必點「芒果起司刨冰」，選用新鮮芒果與起司醬，甜中帶鹹，層次豐富。特製「芒果雪山刨冰」更加入珍珠和果凍，口感升級！

圖 / ReadyGo
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推薦必點

芒果起司刨冰：綿密刨冰搭配濃郁果醬，消暑首選。

芒果雪山刨冰：珍珠與果凍增加口感層次，甜蜜滿分。

店家資訊

地址：南投縣埔里鎮中山路四段235之8號

洪鑼灣｜正宗港式茶點

港味十足的「洪鑼灣」提供鮮蝦餃、流沙包等經典茶點，特別推薦奶皇流沙包，香甜濃郁，搭配港式奶茶更暖胃暖心。

圖 / ReadyGo
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推薦必點

奶皇流沙包：內餡香甜，外皮鬆軟，口感層次豐富。

鮮蝦餃：皮薄餡多，鮮甜飽滿。

店家資訊

地址：南投縣埔里鎮中山路四段235之8號

營業時間：11:00–20:00

日月本家｜結合傳統與創意的伴手禮

「日月本家」以24節氣為靈感，推出如春分茶香餅、秋分桂花糕等伴手禮，外包裝精美，內在食材天然，是送禮與自用的絕佳選擇。

圖 / ReadyGo
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推薦必點

春分茶香餅：茶香濃郁，口感細膩。

秋分桂花糕：天然桂花香氣，令人驚艷。

店家資訊

地址：南投縣埔里鎮中山路四段235之8號

營業時間：10:00–22:00

延伸閱讀>>台中咖啡廳｜不限時漫步老宅咖啡館：順咖啡

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