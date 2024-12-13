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台中厲害蔬食料理！ 「滷菩提蔬食」號稱媲美鼎泰豐的平價小籠湯包 價格超佛心
udn走跳美食／糖糖
台中人氣蔬食料理推薦！這間位在西區的滷菩提蔬食是在地人推爆的蔬食餐廳，聽說不只蔬食餐點厲害，小籠湯包更是媲美鼎泰豐，但價格超佛心，不管平假日人潮都多到爆，就連葷食朋友也很推薦。
滷菩提蔬食位置
滷菩提蔬食料理位在台中西區向上北路，靠近美村路，距離向上市場、勤美誠品、草悟道不遠，不過附近比較難找停車位，建議到美村路上找比較快。
滷菩提蔬食環境
滷菩提蔬食料理的用餐空間只有一層樓，空間不會很狹窄，座位數也不少，糖糖這天平日來店裡依舊滿座狀態，生意超級好。
滷菩提蔬食菜單
招牌手工湯包 150元
滷菩提蔬食料理的湯包裡頭共有10顆，外皮很Q吃起來不會爛爛的，雖然不是大爆湯汁，但內餡很紮實，裡頭有青江菜跟筍絲，吃起來帶爽脆口感。
日式鮮蔬炒烏龍 155元
採用讚岐烏龍麵，裡頭配料超豐富、有炸豆皮、花椰菜、香菇、甜椒、高麗菜、玉米筍、番茄、大陸妹、紅蘿蔔等食材，麵條Q勁十足，吃起來帶有醬油香，整體不會太過油膩，好吃。
獨門酸辣湯 55元
滷菩提蔬食料理的酸辣湯配料也超多，湯頭溜酸酸，喝起來不死鹹。
滷菩提蔬食料理
電話：04-23022308
地址：台中市西區向上北路184號
時間：11:00~14:30；16:30~21:00
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