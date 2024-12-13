台中最美聖誕樹必拍！「北歐雪境Ｘ北極星耶誕村」閃耀新光

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活


今年聖誕節，台中星光熠熠！新光三越台中中港店門口的 「星耀耶誕樹」 傲然矗立，以高達10公尺的壯觀姿態，搭配絢麗的燈光秀與夢幻場景，瞬間成為全台浪漫無比的冬日打卡熱點！

│聖誕浪漫亮點一網打盡


星耀耶誕樹


「星耀耶誕樹」以銀白色與金色聖誕球裝點其間，散發出華麗而溫暖的光芒。樹頂的 12芒北極星更是象徵希望與夢想的明燈，讓人在此許下願望，感受聖誕奇蹟的美好力量。


夢幻極星水晶球


不分大人小孩都嚮往的 「夢幻極星水晶球」 是一座童話故事般的奇幻樂園，乘載著對耶誕節的所有美好想像。不僅是小朋友的遊樂天堂，也是每個成年人心中嚮往的夢幻國度，讓每個人都能在此尋回純真的感動。


銀霜雪地森林


耶誕樹周圍的 「銀霜雪地森林」，打造了一片奇幻的雪地秘境，漫步其間彷彿穿越童話世界。星星點點的燈光如極光般閃耀，讓人流連於極光雪地般的聖誕美景中，實現屬於你的冬日童話。


璀璨雪耀光廊


環繞耶誕樹的 「璀璨雪耀光廊」，由萬顆LED燈串聯，綿延百米，營造出一條夢幻的冰藍燈海隧道，彷彿踏進北歐雪國的極光星群。每一步都讓你沉浸在純白夢境之中，絕美浪漫的景色令人流連忘返。


nininono x Merry Young快樂襪聯名新品發表會


除了廣場的耶誕村場景之外，還會於12月14日週六下午13:30特別邀請nininono品牌主理人Shine攜手擔任一日店長，進行聖誕互動遊戲，讓現場的聖誕歡樂氣氛嗨至最高點！(活動限額參加)

從壯麗的星耀耶誕樹到浪漫的燈光長廊，新光三越台中中港店為民眾編織了一個童話般的聖誕故事。今年聖誕節，無論是親子同遊、情侶約會，還是好友相聚，都能讓這片閃耀的聖誕奇境，為你留下最美好的冬日回憶！

【2024台中新光三越－北歐雪境X北極星耶誕村】

活動期間：2024/11/23至2024/12/25

活動地點：新光三越台中中港店


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