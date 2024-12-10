彰化田尾「九重葛秘境」盛開中！繽紛花海交織浪漫朝聖地





位於彰化田尾的九重葛秘境【輝豐園藝－九重葛之家】正值花季巔峰，這片如秘境般的花園景致不僅展現出九重葛特有的熱情與浪漫，更以多彩絢爛的景觀成為網美與攝影愛好者的必訪勝地！

▲圖片來源：IG@dust._journey

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│色彩交織，夢幻如畫

園區內的九重葛色彩繽紛，從深紫色、淡紫色到大紅、桃紅、粉色與雪白色，層層堆疊出一幅幅美麗的自然畫作。花朵爭相綻放，隨風搖曳間，彷彿置身異國的花園，讓人一秒墜入浪漫場景。

▲圖片來源：IG@dust._journey

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│井然有序，視覺震撼

園區的花卉擺設井井有條，花牆、花拱門、花瀑布等景點精心規劃，營造出多樣化的拍攝背景。無論是身穿鮮艷服飾的網美，還是尋找靈感的攝影師，都能在此捕捉到最動人的瞬間。

▲圖片來源：IG@dust._journey

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▲傍晚迎接夕陽光拍攝，簡直美不勝收！(圖片來源：IG@dust._journey)

▲入口的白磚大道也是打卡景點之一。(圖片來源：IG@dust._journey)

│園區免費開放，輕鬆打卡

九重葛之家園區為免費開放參觀，目前正值九重葛盛開期，是最佳的朝聖時機！不論是自行前往還是結伴同行，漫步在這片花海中，吸收大自然的芬芳，享受沉浸式的視覺與心靈療癒，簡直是人生一大幸事！

▲圖片來源：IG@dust._journey

│參觀須知

為了讓更多人能長期欣賞這片美景，請記得勿攀折花卉，讓每朵花都能維持最美的姿態。同時維護環境整潔，珍惜秘境，為後來的訪客留下一片純淨的花海。

無論是拍攝絢爛花牆，還是漫步於花海間的拱門，彰化田尾九重葛秘境－【輝豐園藝－九重葛之家】都將成為你今年最美的回憶！快揪上親友一同前往，讓這片花海成為你相冊中的永恆之美！

▲圖片來源：IG@dust._journey

【輝豐園藝－九重葛之家】

賞花地址：彰化縣田尾鄉民族路一段477號

賞花時間：09:00–19:00

花季期間：11月起至秋冬時分（花況可至粉專查詢）

門票費用：免費參觀

（※圖片拍攝時間：2024/12/4）





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