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彰化超美早午餐！ 鵝黃小屋+落雨松造景 「D&D Brunch」網美風格好拍又好吃

Jason's Life／ 文、圖／jason

udn走跳美食／jason

2024年9月開幕的彰化早午餐——整棟以鵝黃色的基調為主，戶外有流水和落羽松造景，光是建築就很好拍，室內用餐空間很寬廣，餐點選擇性多，有早午餐、漢堡和義大利麵，很適合聚餐聊天拍照的地方。

【D&D Brunch】

D&D Brunch影片

D&D Brunch介紹

前身為D&D Cafe，遷址後重新在2024年9月開幕，座落在附近都是工廠一帶、車水馬龍的線東路上，有一棟特別亮眼的鵝黃色建築，也就是最近2024年9月開幕的早午餐店。光是建築物外觀就超好拍的，結合了落雨松、小橋流水，更有拍照的意境。

D&D Brunch停車場

門口就有三~四台的汽車空間，如果滿了，路邊白線也可停靠，停車算方便。

D&D Brunch菜單

菜單在這，每人低消一杯飲品，十歲以下免低消。

D&D Brunch用餐環境

因為周邊都是工廠工作室居多，我猜應該也是工廠改建，可以看到挑高的天花板和寬廣的用餐空間，非常遼闊沒有壓迫感，顏色則是與外觀相互映的鵝黃色。

不時可以看到陽光從外面灑進室內。

在餐廳最後方，還有另外一個區塊用餐區，一旁圓弧形的透明玻璃，可以看到綠意造景，因為地形關係，就有種地窖的錯覺。

D&D Brunch餐點介紹

【炙燒火烤板腱牛早午餐：450元】

早午餐的組合除了主菜以外，有小農溫沙拉、炒蛋、優格、手作裸麥麵包。沙拉搭配胡麻醬，麵包則是莓果醬，醬汁如果不夠都可以再免費追加，整體份量是滿多的。

使用舒肥板腱牛排利用炙燒火烤後增加香氣，撒了一點鹽巴，牛肉整體算是軟嫩，味道也滿夠的，整體是好吃的。

【義式香煎雞腿排義大利麵：360元】

義大利麵可以選擇紅醬、白醬和蒜香清炒三種方式，這次選擇的是紅醬，可以嚐到番茄微微的自然果酸，麵條軟硬度也滿適中，保有一點麵心，不會過於軟爛，重點是麵條的份量還滿足夠的，以我個人是吃得飽的。

雞腿排則是已經去骨，可以看到上方有許多義式香料，調味鹹度也剛剛好，肉質也滿軟嫩的。

【蒜酥嫩煎雞胸早午餐：380元】

一樣是足夠份量的早午餐，只是主餐換成舒肥雞胸，熱量和健康更是均衡，上頭有放置了一些蒜酥，可以增加香氣和味道。

【炙燒舒肥牛排義大利麵：410元】

這是友人點的蒜香清炒義大利麵基底，搭配舒肥牛排，比起剛剛的板腱部位，似乎肉質上更厚實。

D&D Brunch評價

沒想到在車水馬龍的工業廠這邊有間網美風格的早午餐店，而且假日的生意真的還不錯，餐點口味算是不錯，份量也滿夠的。建築物外好拍，室內空間滿寬廣的，用餐起來沒有什麼壓迫感，價位上算是比較中上，但我覺得可以接受範圍，推薦給大家。

D&D Brunch

營業時間：09:30~16:30（店休請見IG）

地址：彰化市線東路一段659號

電話：04-7618672

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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