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PAUL草莓千層買一送一！ 歡慶「PAUL」重返台中進駐誠品480 隨手杯、經典提袋滿額送

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／PAUL提供
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草莓控絕對要吃！ 法國人最愛的百年烘焙店「PAUL法國麵包甜點沙龍」，即日起重返台中，選址在誠品生活480的2樓，全新設計形象、提早更新營業、全天候餐廳型態，讓顧客從早餐到晚餐統統一次滿足，歡慶開幕更祭出「外帶草莓千層派買一送一」優惠。

圖／PAUL提供
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「PAUL」源自1889年法國里耳，擁有135年歷史，此次回歸台中市政店門市，以「法式優雅」風格為設計主軸，整體空間充滿了濃厚的法國人文氣息。

而為了讓顧客能品嘗道地的法式早餐，不僅將營業時間提前至上午9點，接著來到午間的輕食沙拉，下午茶與咖啡甜點，乃至晚間的法式小酒館，享受最經典的法式美味。

圖／PAUL提供
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慶祝重返台中，PAUL台中市政店祭出一系列回饋優惠，即日起至12/31，加入PAUL會員即可享滿額即享贈禮，滿1000可參加扭蛋抽獎、滿2000元送PAUL經典提袋1個、滿3000元送PAUL美學咖啡隨手杯1個。

圖／PAUL提供
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歡慶開幕，自12/13起至12/15止，連續3天PAUL台中市政店「外帶草莓千層派買一送一」優惠，每日上午11時開跑，每梯次限量100組，每人限購2組，僅供現場排隊購買，售完為止。

PAUL台中市政店

地址：台中市西屯區市政路480號2F(誠品生活480)

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