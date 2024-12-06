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尋找幸福貓貓！中友百貨邀請爽爽貓陪你爽爽過聖誕

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
中友百貨聖誕節以「尋找幸福貓貓」為主題，將帶給消費者幸福療癒的多重面貌。中友百貨提供
中友百貨聖誕節以「尋找幸福貓貓」為主題，將帶給消費者幸福療癒的多重面貌。中友百貨提供

傳遞著愛與幸福的聖誕節又到來了！中友百貨2024聖誕節以「尋找幸福貓貓」為主題，獨家邀請台灣名氣最高IP-爽爽貓坐鎮，將帶給消費者幸福療癒的多重面貌；B棟13樓同步企劃「爽爽生活期間限定店」，可愛的爽爽貓與小勞撫一起帶來幸福療癒的聖誕氛圍。

中友百貨聖誕節檔期推出滿千贈點、與爽爽貓聯名的獨家會員禮，以及多檔精彩特企活動，6日下午舉辦2場「爽爽貓見面會」，可愛Q萌的爽爽貓與消費者面對面接觸。

另外，也一次邀集「爽爽生活期間限定店」、NIKE冬季狂歡特賣會、new balance歡慶聖誕特賣會、樂高特賣會、韓國當紅IP「Loopy聖誕快閃店」等強大的品牌促銷陣容。

看好年末聚會送禮商機，即日起至12月25日推出聖誕節促銷活動，首次加碼整檔全館滿千贈點、七大銀行滿額刷卡禮、獨家爽爽貓聯名會員禮，回饋直逼百貨週年慶，消費滿額再送精美好禮，還有幸福大獎爽爽抽-OSIM智能腿樂樂3、PS5等你帶回家。

中友百貨今年聖誕節獨家邀請爽爽貓，最受歡迎的台灣設計IP，以可愛的姿態與充滿正能量的語錄，提供粉絲溫暖的療癒力量，在中友百貨打造九大秘密基地，吸引粉絲探索尋找爽爽貓，1樓廣場設置4米高爽爽貓氣偶，各個樓層包括2至7樓、美食街梯廳口等各式各樣的爽爽貓拍照點，讓顧客尋找不一樣的貓貓。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，今年聖誕節邀請爽爽貓一起打造溫馨可愛的氛圍，同時也從關係企業神農山莊引進真柏做聖誕節佈置，館內處處可見利用真柏做成的大型聖誕花圈，與可愛的爽爽貓巧妙搭配出既療癒又充滿聖誕節慶氣氛的效果，吸引許多來逛街的民眾拍照打卡。

中友百貨同時也攜手陽光基金會，將於12月22日下午舉辦愛心義賣活動，並邀請街頭藝人暖心獻唱，歡迎民眾一起到中友百貨1樓廣場共襄盛舉。

即日起至12月25日，推出化妝品香水滿2,000元贈400點(價值200元)、全館滿3,000元贈600點(價值300元)、名品/珠寶/大家電滿1萬元贈1,000點(價值500元)。

首四日推出品牌日再加碼，化妝品單櫃滿8,000元贈400點、大家電/保健器材單櫃滿5萬元贈1,600點、小家電及床墊區滿1萬6,000元贈600點，再搭配七大銀行刷卡滿額贈中友商品禮券，一次滿足所有消費者的需求。

中友百貨打造九大秘密基地，吸引粉絲探索尋找爽爽貓。中友百貨提供
中友百貨打造九大秘密基地，吸引粉絲探索尋找爽爽貓。中友百貨提供
館內處處可見利用真柏做成的大型聖誕花圈。中友百貨提供
館內處處可見利用真柏做成的大型聖誕花圈。中友百貨提供

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