台中秋冬必訪美景！「沐心泉休閒農場」黃金楓隧道與白雪木的浪漫大道 超級好拍
udn走跳旅遊／假日農夫愛趴趴照
沐心泉休閒農場占地廣闊，四季都有不同風景，2到3月是櫻花季、4到5月是螢火蟲季及油桐花季、5到8月是金針花季，農夫這次來則是為了黃金楓和白雪木，黃金楓隧道在陽光照耀下閃閃發亮，搭配樹下的白雪木超級好拍，這個季節竟然還看得到繡球花也很美。
沐心泉休閒農場位置
沐心泉休閒農場就在新社桃李河畔和薰衣草森林中間，沿途路況良好，附設免費停車場，門票200元（可折抵200元消費，花季期間可折抵100元消費)，可以用餐也可以購物折抵。
沐心泉休閒農場比較讓大家孰悉的是5到8月的金針花，其實沐心泉休閒農場四季都有不同風景，2到3月是櫻花季、4到5月是螢火蟲季及油桐花季、5到8月是金針花季，農夫這次來則是為了黃金楓和白雪木。
沐心泉腹地遼闊，總面積超過八公頃，農場中有長約2公里的步道，兩側除了原有的嫩草鮮花與長年老木外，更植有櫻花、杜鵑、野百合、薰衣草、楓樹、金針花、油桐花、風蔴木、黃金花…滿山遍地的花等，農場中有十幾座涼亭以及數座公廁。
簡單的園區地圖，最美的黃金楓和白雪木大概在上面第二個6三個涼亭的地方，慢慢走大概20分鐘。
沐心泉休閒農場黃金楓
如果腿力不好或是不想走到最上面，過餐廳後的馬路上就有黃金楓隧道，樹下面也種有白雪木。
黃金楓隧道盡頭右側有一個階梯，階梯二旁種滿了白雪木，上面的枯木二月份時會開滿櫻花。
階梯上半段白雪木非常密集，快把階梯都淹沒了，可以拍到人在花叢裡的感覺。
白雪木
科別：大戟科
別名：雪花木、聖誕初雪、白雪公主。
樓梯的終點-敲響幸福鐘。
敲響幸福鐘對面還有滿滿的白雪木，一大片就像是下雪一樣，雪白色的部份不是花也不是葉子，而是長在花的旁邊、保護花朵的苞片。
沐心泉休閒農場生態豐富，錫葉藤和鳳蝶。
紫斑蝶
走完白雪木階梯後再往前一點有一片秋季繡球花園，盛開的繡球花很美，在餐廳旁邊也有一片繡球花正盛開。
櫻花大道，有富士櫻也有八重櫻，2月份時會很美。
大約再往上走二～三個大彎就可以看到黃金楓和白雪木。
目前在涼亭旁的白雪木正盛開，最美。
涼亭再上去就是黃金楓隧道，入口處的芳香萬壽菊開花正美。
黃金楓隧道在陽光照耀下閃閃發亮，搭配樹下的白雪木超級好拍。
用藍天當背景的黃金楓也很美，把握這一二周的變色期，再晚葉子都掉光光了。
沐心泉休閒農場餐廳
沐心泉休閒農場門票可折抵消費，餐飲或是購物都可以，這是餐廳入口。
沐心泉休閒農場餐點菜單MENU，主餐380～420元，飲料80~180元，點心80～250元。
餐廳外面也有一片繡球花，坐在旁邊可以邊用餐邊賞花。
餐廳環境寬敞舒適，而且很通風。
這是我們點的橄欖汁和韓式香柚茶。
偷拍別人點的鐵板套餐。
沐心泉休閒農場
地址：台中市新社區中和里中興街60號
電話：04-25931201
網站：http://0425931201.mmmtravel.com.tw/
臉書：https://www.facebook.com/springmountain0425931201/
營業時間：平日9:30 – 18:00；假日9:00 – 18:30
門票200元 (可折抵200元消費，花季期間可折抵100元消費)
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言