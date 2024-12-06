台中秋冬必訪美景！「沐心泉休閒農場」黃金楓隧道與白雪木的浪漫大道 超級好拍

沐心泉休閒農場占地廣闊，四季都有不同風景，2到3月是櫻花季、4到5月是螢火蟲季及油桐花季、5到8月是金針花季，農夫這次來則是為了黃金楓和白雪木，黃金楓隧道在陽光照耀下閃閃發亮，搭配樹下的白雪木超級好拍，這個季節竟然還看得到繡球花也很美。

沐心泉休閒農場位置

沐心泉休閒農場就在新社桃李河畔和薰衣草森林中間，沿途路況良好，附設免費停車場，門票200元（可折抵200元消費，花季期間可折抵100元消費)，可以用餐也可以購物折抵。

沐心泉休閒農場比較讓大家孰悉的是5到8月的金針花，其實沐心泉休閒農場四季都有不同風景，2到3月是櫻花季、4到5月是螢火蟲季及油桐花季、5到8月是金針花季，農夫這次來則是為了黃金楓和白雪木。

沐心泉腹地遼闊，總面積超過八公頃，農場中有長約2公里的步道，兩側除了原有的嫩草鮮花與長年老木外，更植有櫻花、杜鵑、野百合、薰衣草、楓樹、金針花、油桐花、風蔴木、黃金花…滿山遍地的花等，農場中有十幾座涼亭以及數座公廁。

簡單的園區地圖，最美的黃金楓和白雪木大概在上面第二個6三個涼亭的地方，慢慢走大概20分鐘。

沐心泉休閒農場黃金楓

如果腿力不好或是不想走到最上面，過餐廳後的馬路上就有黃金楓隧道，樹下面也種有白雪木。

黃金楓隧道盡頭右側有一個階梯，階梯二旁種滿了白雪木，上面的枯木二月份時會開滿櫻花。

階梯上半段白雪木非常密集，快把階梯都淹沒了，可以拍到人在花叢裡的感覺。

白雪木

科別：大戟科

別名：雪花木、聖誕初雪、白雪公主。

樓梯的終點-敲響幸福鐘。

敲響幸福鐘對面還有滿滿的白雪木，一大片就像是下雪一樣，雪白色的部份不是花也不是葉子，而是長在花的旁邊、保護花朵的苞片。

沐心泉休閒農場生態豐富，錫葉藤和鳳蝶。

紫斑蝶

走完白雪木階梯後再往前一點有一片秋季繡球花園，盛開的繡球花很美，在餐廳旁邊也有一片繡球花正盛開。

櫻花大道，有富士櫻也有八重櫻，2月份時會很美。

大約再往上走二～三個大彎就可以看到黃金楓和白雪木。

目前在涼亭旁的白雪木正盛開，最美。

涼亭再上去就是黃金楓隧道，入口處的芳香萬壽菊開花正美。

黃金楓隧道在陽光照耀下閃閃發亮，搭配樹下的白雪木超級好拍。

用藍天當背景的黃金楓也很美，把握這一二周的變色期，再晚葉子都掉光光了。

沐心泉休閒農場餐廳

沐心泉休閒農場門票可折抵消費，餐飲或是購物都可以，這是餐廳入口。

沐心泉休閒農場餐點菜單MENU，主餐380～420元，飲料80~180元，點心80～250元。

餐廳外面也有一片繡球花，坐在旁邊可以邊用餐邊賞花。

餐廳環境寬敞舒適，而且很通風。

這是我們點的橄欖汁和韓式香柚茶。

偷拍別人點的鐵板套餐。

沐心泉休閒農場

地址：台中市新社區中和里中興街60號

電話：04-25931201

網站：http://0425931201.mmmtravel.com.tw/

臉書：https://www.facebook.com/springmountain0425931201/

營業時間：平日9:30 – 18:00；假日9:00 – 18:30

門票200元 (可折抵200元消費，花季期間可折抵100元消費)

文章來源：假日農夫愛趴趴照 FB：假日農夫愛趴趴照

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