進入最佳觀賞期！ 杉林溪森林生態渡假園區 擁有全台最美銀杏湖．水杉紫葉槭

杉林溪森林生態渡假園區海拔約1600公尺屬溫帶季風氣候區，四季都有好風景，二月有櫻花，3至4月牡丹花，5月至8月繡球花，11月則是銀杏、楓葉、水杉變色的季節，目前已進入最佳觀賞期，今年起園區接駁車改為免費搭乘服務，可以輕鬆玩遍整個園區。

杉林溪森林生態渡假園區門票及停車

入園門票原價 NT$ 400元 /人，不分平假日 優惠票價 NT$ 350元 /人

優待票NT$ 300元 /人 （30人以上團體，每人NT$ 280元），適用對象：1. 高中、國中、國小（7歲-未滿18歲之兒童少年）、2. 南投縣居民（憑國民身分證或相關證件），於非假日入園

博愛票NT$ 200元 /人，適用對象：1. 65 歲以上長者、2. 持有身心障礙手冊者及其監護人或必要之陪伴者一人

停車費以日計費，大型車輛、小型車輛 每日 NT$100元 / 輛

【半日遊】

■ 路線 1

服務中心出發 → 自然教育中心（越嶺古道入口）→ 越嶺古道（步行40分鐘）→ 青龍瀑布 → 八八吊橋 → 石井磯 → 石井磯步道（步行15分鐘）→ 福德廟 → 服務中心

■ 路線 2

服務中心出發 → 紅樓（台灣杜鵑森林步道入口）→ 台灣杜鵑森林步道（步行60分鐘）→ 搭接駁車（紅樓→花卉中心）→ 搭接駁車（花卉中心→服務中心）

【一日遊】

■ 路線 1 / 健行

服務中心出發 → 安和橋 → 青龍類步道 (步行40分鐘) → 青龍瀑布 → 原路回程 → 左轉叉路 → 八八吊橋 → 石井磯 → 石井磯步道（步行15分鐘） → 福德廟 → 服務中心（全程約2小時）

■ 路線 2 / 搭接駁車

A- 搭接駁車（服務中心→松瀧岩）以下健行…

松瀧岩 → 松瀧岩瀑布 → 天眼步道（步行25分鐘 沿途景點：先民隧道 → 千古紅檜）→ 天地眼 → 原路回程 → 樂山步道（步行20分鐘）→ 花卉中心 → 穿林棧道（步行40分鐘）→ 服務中心（全程約3.5小時）

B- 搭接駁車（服務中心→松瀧岩）以下健行…

松瀧岩 → 松瀧岩瀑布 → 天眼步道（步行25分鐘 沿途景點：先民隧道 → 千古紅檜） → 天地眼 → 原路回程 → 搭接駁車（松瀧岩→花卉中心）→ 搭接駁車（花卉中心→服務中心）（全程約 2.5 小時）

杉林溪森林生態渡假園區銀杏湖

一般人來到杉林溪都是直接往松瀧岩瀑布或是花卉中心走，農夫習慣過了收費站後先到土地公廟旁步道走去石井磯看看，這邊有110年才正式開放的銀杏湖，要到銀杏湖可以從主題會館前面停車場旁邊的橋過去，也可以從收費站後土地公廟旁步道走到88吊橋後往左邊回銀杏湖。

銀杏湖周邊種植了130棵的銀杏樹和整排的水杉，最近剛開始變色，倒映在湖畔水面上非常美。

漂亮的光影吸引攝影人來拍照，利用慢速快門讓水流拍起來像絲綢一樣。

水杉開始進入變色期，有綠有黃有紅，搭配藍天和湖水好美。

今年因為氣候因素，銀杏還沒完全變色就開始落葉了。

杉林溪森林生態渡假園區藥用植物園

下一站搭接駁車來到花卉中心下車，對面的藥用植物園，這邊有漂亮的紫葉槭。

鳥居搭配楓葉。

漂亮的紫葉槭在陽光下很適合拍小品。

還有一個水池裡有錦鯉游來游去，搭配楓葉也很美。

花卉中心旁邊還有一個必拍的水杉林，目前正處於黃綠交接的變色期。

長長的水杉隧道就像台版的冬季戀歌。

最後來到松瀧岩，因為之前有颱風，原本秋冬應該是枯水期的瀑布，反而水量很大。

下午在杉林溪很容易會起霧，雲霧裡的銀杏湖非常浪漫。

杉林溪森林生態渡假園區

官網

粉絲頁：https://www.facebook.com/goto307

地址：南投縣竹山鎮大鞍里溪山路六號

電話：049-2611217

園區開放時間 07:00 – 21:00

杉林溪交通路線：

自行開車

GPS座標：E120°47’18” ( 120.7884) N 23°38’21” ( 23.6391)

竹山交流道下 → 省道3 號竹山往鹿谷、溪頭 →縣道151號竹山往溪頭 → 轉溪阿公路17公里至杉林溪森林遊樂區

台中

五權南路接63號中投公路 →南投交流道下接省道3號 → 省道3號南投往竹山→ 縣道151號竹山往鹿谷、溪頭 → 至溪頭 → 轉溪阿公路17公里至杉林溪森林遊樂區

大眾交通工具

台鐵：搭乘台鐵至台中火車站下車 → 轉搭聯營公車往杉林溪方向 → 至杉林溪站下車 → 步行即可抵達本園區。

員林客運：台中→溪頭→杉林溪（行經國道3號經高鐵台中站）

客運資訊：搭乘客運 6871.6277 台中杉林溪公路客運路線班次，車上皆適用於多卡通電子票證。

文章來源：假日農夫愛趴趴照 FB：假日農夫愛趴趴照

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