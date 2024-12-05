台中「草悟聖誕村」璀璨精彩 音樂咖啡美食點亮夢幻氛圍

【旅奇傳媒/編輯部報導】勤美集團將延續去年熱烈迴響的「聖誕村計畫」，即日起至2025/01/02在台中草悟道以「Incredible Life, Incredible Season」為題，帶來一系列精彩體驗，主打的亮點是長達250公尺的「光之道」雪景小徑，使用40萬顆銀白燈泡點亮，沿著日本著名建築師隈研吾設計的步道延伸，串聯台中勤美洲際酒店、教堂，延伸至勤美術館，打造草悟道街區獨特聖誕氛圍，讓遊客一起搭乘「台灣好行-11台中時尚城中城線」到草悟道共同歡慶聖誕佳節。

▲草悟廣場化身聖誕小屋聚落。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

台中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）局長陳美秀表示，市府長期致力於草悟道的經營與發展，投入多項軟硬體建設，並定期舉辦各類節慶活動，吸引大量國內外遊客，成為最具代表台中悠閒生活風格的地標。觀旅局委託勤美集團經營的「PARK2 草悟廣場」，坐落於草悟道的中心樞紐位置。今年聖誕 PARK2 草悟廣場化身為夢幻聖誕小屋聚落，營造濃厚的節慶氛圍，現場設有限時降雪、聖誕限定美食，並於12/14、12/15舉辦「冬日音樂公園市」主題活動，集結15家海外國內唱片行、音樂品牌及9 家咖啡品牌，打造音樂市集，讓大家徹底沉浸在超Chill的聖誕氛圍中。

主辦單位勤美集團指出，「聖誕村計畫」 作為台中最具代表性的冬季慶典，今年首次以「勤美草悟」生活圈品牌策劃聖誕村，以「Incredible Life, Incredible Season」為題，將台中草悟道打造成精采生活的起點。除了長達250公尺的光之道及草悟廣場聖誕小屋外，還有6公尺高的「Wrapped Tree」以近百顆銀色包裹堆疊，聖誕樹如層層包裝的禮物，承載節日回憶，以及帶來1000個收納籃的「Colour Crate House」展覽，還有創意禮物市集、音樂演出及每週街藝活動，讓勤美草悟成為聖誕的綠帶樂園。

▲6公尺高的「Wrapped Tree」。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局表示，歡迎多利用「台灣好行-11台中時尚城中城線」來草悟道延伸您的聖誕佳節遊程，沿線也有許多適合親子共遊的場館，如國立自然科學博物館與植物園（忠明高中站）、太陽餅博物館（台中州廳站）及帝國製糖廠台中營業所（台中車站），更多旅遊資訊與活動，請至「台中觀光旅遊網」查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野