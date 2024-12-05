快訊

獨／漢翔岡山發動機廠產線 NADCAP認證過期嚴重影響交貨？漢翔回應了

瓊瑤在中國：90年代的青春愛情，到迷因吐槽表情包

台中「草悟聖誕村」璀璨精彩 音樂咖啡美食點亮夢幻氛圍

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
長達250公尺的光之道雪景小徑。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
長達250公尺的光之道雪景小徑。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】勤美集團將延續去年熱烈迴響的「聖誕村計畫」，即日起至2025/01/02在台中草悟道以「Incredible Life, Incredible Season」為題，帶來一系列精彩體驗，主打的亮點是長達250公尺的「光之道」雪景小徑，使用40萬顆銀白燈泡點亮，沿著日本著名建築師隈研吾設計的步道延伸，串聯台中勤美洲際酒店、教堂，延伸至勤美術館，打造草悟道街區獨特聖誕氛圍，讓遊客一起搭乘「台灣好行-11台中時尚城中城線」到草悟道共同歡慶聖誕佳節。

▲草悟廣場化身聖誕小屋聚落。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
▲草悟廣場化身聖誕小屋聚落。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

台中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）局長陳美秀表示，市府長期致力於草悟道的經營與發展，投入多項軟硬體建設，並定期舉辦各類節慶活動，吸引大量國內外遊客，成為最具代表台中悠閒生活風格的地標。觀旅局委託勤美集團經營的「PARK2 草悟廣場」，坐落於草悟道的中心樞紐位置。今年聖誕 PARK2 草悟廣場化身為夢幻聖誕小屋聚落，營造濃厚的節慶氛圍，現場設有限時降雪、聖誕限定美食，並於12/14、12/15舉辦「冬日音樂公園市」主題活動，集結15家海外國內唱片行、音樂品牌及9 家咖啡品牌，打造音樂市集，讓大家徹底沉浸在超Chill的聖誕氛圍中。

主辦單位勤美集團指出，「聖誕村計畫」 作為台中最具代表性的冬季慶典，今年首次以「勤美草悟」生活圈品牌策劃聖誕村，以「Incredible Life, Incredible Season」為題，將台中草悟道打造成精采生活的起點。除了長達250公尺的光之道及草悟廣場聖誕小屋外，還有6公尺高的「Wrapped Tree」以近百顆銀色包裹堆疊，聖誕樹如層層包裝的禮物，承載節日回憶，以及帶來1000個收納籃的「Colour Crate House」展覽，還有創意禮物市集、音樂演出及每週街藝活動，讓勤美草悟成為聖誕的綠帶樂園。

▲6公尺高的「Wrapped Tree」。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
▲6公尺高的「Wrapped Tree」。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局表示，歡迎多利用「台灣好行-11台中時尚城中城線」來草悟道延伸您的聖誕佳節遊程，沿線也有許多適合親子共遊的場館，如國立自然科學博物館與植物園（忠明高中站）、太陽餅博物館（台中州廳站）及帝國製糖廠台中營業所（台中車站），更多旅遊資訊與活動，請至「台中觀光旅遊網」查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

博物館 市集 觀光

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

年度壓軸《海洋奇緣2》航向台中大遠百 開啟聖誕旅程

凱基金控總部大樓5日聖誕點燈 串聯公益溫暖敦北商圈

約會嗎？WILDWOOD聖誕、跨年餐吃得到A5紐約客、煎龍蝦

超大型聖誕雪花球現身！GUCCI佛羅倫斯點燈暖心無國界

相關新聞

台中「草悟聖誕村」璀璨精彩 音樂咖啡美食點亮夢幻氛圍

【旅奇傳媒/編輯部報導】勤美集團將延續去年熱烈迴響的「聖誕村計畫」，即日起至2025/01/02在台中草悟道以「Incredible Life, Incredible Season」為題，帶來一系列精

「大肚山紅飛沙嘉年華」12月7日歡樂登場 職人市集、手作、遊戲體驗在地風情

【旅奇傳媒/編輯部整理】冬意漸濃，來趟台中大肚山旅遊感受在地熱情！由東海大學社會責任實踐計畫（USR）成立的大肚山地方教育創生團隊，將於12/07在大肚區瑞安宮廣場熱鬧舉辦「大肚山社區嘉年華－紅飛沙來

台中人現省120！搭「雙層觀光巴士」玩台中只要50元　台中必訪熱門地標一次打卡超輕鬆

搭雙層巴士遊台中！台中「雙層巴士」歡樂啟航，特別推出近一個月的台中人限定優惠，只要憑台中市民身分證或台中大專院校學生證，即可以50元（原票價170元）銅板價搭乘雙層巴士，...

全台文青注意！中台灣最有味道「老屋新地標」華麗變身 開箱「文創、美學與餐飲」勝地、首家「雜誌圖書館」限時免費入館

台中老屋華麗大變身！鄰近台中火車站的新興文創聚落「富興工廠1962」見證台中舊城區的興衰，經過老屋再生計畫結合文創與美學，化身新舊融合的藝文空間。在保留老台中人回憶的同時，也能與台中文創發展一同向前進。

鄉民們衝免錢！彰化最美「台版兼六園」免費入園日來了 打卡李多慧同款「漂浮傘街、百年三合院」曬IG

擁有台版兼六園美稱的彰化熱門景點「成美文化園」於每月的第一個星期三開放免費入園，只要出示符合條件之身分證件即享好康。而本月的免費入園日為12/4，免門票暢遊、美拍日式庭園。

彰化市銅板小吃！沒招牌的「阿姊香腸攤」深受在地人喜愛 還傳承三代

udn走跳美食／Kiwi 說起大腸包小腸這國民美食，彰化市銅板小吃還真不少家，透過黛西妹妹推薦這家讚，彰化市沒招牌的阿姊香腸攤位在彰化市彰興路上，距離74線道很近，也是往來卡車司機超愛買的一家小

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。