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「大肚山紅飛沙嘉年華」12月7日歡樂登場 職人市集、手作、遊戲體驗在地風情

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參加大肚山活動可搭「309高美線」享低碳旅遊。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供
參加大肚山活動可搭「309高美線」享低碳旅遊。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】冬意漸濃，來趟台中大肚山旅遊感受在地熱情！由東海大學社會責任實踐計畫（USR）成立的大肚山地方教育創生團隊，將於12/07在大肚區瑞安宮廣場熱鬧舉辦「大肚山社區嘉年華－紅飛沙來了」活動，推出職人市集、手作體驗、解謎闖關、風土輕旅、踩街遊行與趣味童樂，內容豐富多元，無論親子同遊還是好友相聚，都能找到屬於自己的幸福歡樂時光。台中市府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）推薦搭乘「台中觀光公車309高美線」參加活動，展開一場低碳又充滿在地風情的精彩旅程。

▲活動透過解謎闖關互動－傳達地方文化價值。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供
▲活動透過解謎闖關互動－傳達地方文化價值。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局長陳美秀表示，東海大學團隊已深耕地方多年，舉辦的紅飛沙活動精采可期，透過趣味性互動及導覽，讓更多旅客認識地方故事，每一環節都能讓人深入體會大肚山的獨特魅力，是市府推廣台中市台灣好行及台中觀光公車路線的觀光亮點之一，歡迎12/07帶上家人與朋友，搭乘「台中觀光公車309高美線」感受沿路風光，途經台中車站、第二市場、科博館、秋紅谷等景點，並在坪頂 (專用道) 站點下車，接上 YouBike 騎行至瑞安宮參加這場熱鬧又溫暖的嘉年華，徜徉在大肚山的田園風光，還能體驗巷弄間的靜謐，享受自然與人文共織的樂趣，創造美好回憶！

主辦單位表示，活動現場將設有多種精彩手作體驗，包括迷你甜甜圈 DIY、造型氣球製作、聖誕樹創作等，讓參與者發揮創意，帶回專屬於自己的獨特作品。此外，還安排「風土輕旅」社區導覽活動，由在地老師帶領，解說瑞井社區的歷史與故事，讓參與者能一步一景地感受大肚山的文化深度與人情魅力。

▲現場消費還可摸彩感受在地職人用心。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供
▲現場消費還可摸彩感受在地職人用心。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

職人市集更是一大亮點，精選來自龍井、大肚地區的隱藏版店家展現社區能量，無論是手工藝品還是道地美食，都值得細細品味。歡迎來訪支持地方產業，感受職人的用心與堅持，為這段旅程增添意義。更多活動訊息，可上「大肚山地方教育創生－紅飛沙」臉書粉絲專頁查詢。

觀旅局提醒，瑞井社區多為小巷弄，為避免車流擁擠，請旅客將車輛停放於華山路800號及瑞井路12號等指定停車場，步行進入活動現場，或搭乘台中觀光公車等公共運具，憑搭乘證明還能享逾200家特約店家優惠，更多搭乘資訊，請至「台中觀光旅遊網」查詢。

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