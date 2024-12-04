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台中人現省120！搭「雙層觀光巴士」玩台中只要50元　台中必訪熱門地標一次打卡超輕鬆

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台中好玩卡官網
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搭雙層巴士遊台中！台中「雙層巴士」歡樂啟航，特別推出近一個月的台中人限定優惠，只要憑台中市民身分證或台中大專院校學生證，即可以50元（原票價170元）銅板價搭乘雙層巴士，從不同的角度看台中，省下來的120元還能用來吃美食讓CP值變更高！

圖／台中好玩卡官網
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台中「雙層巴士」來了！即日起至12/29，只要持台中市民身份證或台中大專院校學生證，即可以50元的超值票價搭上雙層巴士暢玩台中。台中市雙層觀光巴士路線為台中火車站與逢甲商圈區間，不論是充滿綠意的台中公園、歷史地標台中州廳、柳川水岸景觀步道、草悟道廣場，還是藝文亮點國家歌劇院或秋紅谷生態公園，統統能輕鬆抵達。

圖／台中好玩卡官網
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台中雙層觀光巴士 優惠資訊

售票期間：2024/12/1～12/29

活動內容：台中市民限定，凡憑台中市民身份證或台中大專院校學生證，即享超值票價每人50元（原票價170元）

活動官網：https://centraltw.funcard.com.tw/tour/Ld3l

路線圖。圖／台中好玩卡官網
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