全台文青注意！中台灣最有味道「老屋新地標」華麗變身 開箱「文創、美學與餐飲」勝地、首家「雜誌圖書館」限時免費入館
台中老屋華麗大變身！鄰近台中火車站的新興文創聚落「富興工廠1962」見證台中舊城區的興衰，經過老屋再生計畫結合文創與美學，化身新舊融合的藝文空間。在保留老台中人回憶的同時，也能與台中文創發展一同向前進。
台中「富興工廠1962」前身為台灣老字號化妝品品牌「盛香堂」的老工廠，自2021年8月起啟動老屋再生計畫，華麗變身成為獨具一格的文創新聚落。園區內有咖啡輕食、餐飲與唱片行、書店等商家進駐，目前還有部分正在招商中，令不少台中人期待「讓人感覺很放鬆舒適」、「滿滿的懷舊風情」，還有人比擬為「迷你版松菸」，相信未來或將成為台中文創新地標，為中台灣的文青景點再添生力軍。
此外，「富興工廠1962」內更有全台中第一家「雜誌圖書館」，是富興工廠與Boven雜誌圖書館跨縣市合作打造「廠長閱讀室」，集結了國外設計、美學、建築和旅遊等品牌雜誌，加上舒適的場域及文藝薰陶，即日起試營運推出「限時免費入館」，想要搶先開箱的朋友記得速速安排日程囉。
富興工廠1962
地址：台中市東區復興路四段37巷2號
廠長閱讀室 試營運資訊
即日起限時免費入館
開放時間：週二至日11:00-20:00（週一休館）
入館規則：館內不開放飲食，飲品食物請暫放置櫃台；如需使用「沙發區空間」請脫鞋；雜誌請愛惜使用；商業拍攝需提前申請
更多詳情可見【富興工廠1962粉絲專頁】
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