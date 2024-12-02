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鄉民們衝免錢！彰化最美「台版兼六園」免費入園日來了 打卡李多慧同款「漂浮傘街、百年三合院」曬IG

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／成美文化園提供
圖／成美文化園提供

擁有台版兼六園美稱的彰化熱門景點「成美文化園」於每月的第一個星期三開放免費入園，只要出示符合條件之身分證件即享好康。而本月的免費入園日為12/4，免門票暢遊、美拍日式庭園。

圖／成美文化園官網
圖／成美文化園官網

圖／成美文化園粉專
圖／成美文化園粉專

彰化夢幻景點「成美文化園」將每個月的第一個星期三設為「免費入園日」，凡憑永靖鄉民身分證件即可免門票參觀，輕鬆走遍繽紛追花秘境、秒飛葡萄牙漂浮傘街、百年三合院成美公堂等熱門打卡點。

圖／成美文化園粉專
圖／成美文化園粉專

而非永靖鄉民者也有門票優惠，凡設籍彰化縣縣民享優待票280元，還可折抵園內消費100元。更多門票資訊可見成美文化園官網

圖／成美文化園官網
圖／成美文化園官網

圖／成美文化園粉專
圖／成美文化園粉專

圖／成美文化園粉專
圖／成美文化園粉專

此外，《永靖．謝平安家年華》預計於12/14、12/15熱鬧展開，有永安宮平安桌、散策市集、味全龍迷見面會、明華園舞台戲、星空煙火等精彩活動，分別在永安宮前封街與成美文化園登場。

成美文化園

地址：彰化縣永靖鄉中山路2段60號

營業時間：9:00-17:00

注意事項：未滿14歲孩童需家長同行

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