連續四年米其林肯定！台中職人日式無菜單 頂級饗宴此生必嚐

位於南屯大觀路上【銘心割烹壽司】，鄰近文心森林公園、IKEA，品牌不僅連續四年獲得《米其林指南》「入選餐廳」肯定，更是許多政商名流、老饕聚餐首選的美食口袋名單。
品牌從2016年開業至今，是由有著30餘年日式料理經驗的料理長「阿銘師」所創立，嚴選當季頂級時令食材為你獻上當季最佳風味，搭配日本空運來台的稀珍食材、花草、漬物，佐以料理長精湛手藝，為每位精心打造的最難忘的板前無菜單體驗。
店內用餐模式採預約制，並提供15席的板前座位區，無菜單價位有4500元、6000元、8000元3種可供選擇，約16至18道京都風日式割烹料理，盡情享受味蕾的頂級饗宴！
入座後，服務人員會先送上麥茶、開胃小菜與暖胃湯品，為接下來精彩的美食饗宴拉開序幕。
對於食材、料理相當講究的「阿銘師」，特地找到專門的酒廠合作生產自家品牌的清酒，不論是單喝或是搭配料理一同享用，都別有一番風味！
※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。
│冷食
│熟食
【銘心割烹壽司】憑藉著料理長豐富的閱歷與料理經驗，嚴格挑選日本頂級或稀珍食材，打造出匠心獨運的職人級無菜單料理，還沒體驗過或是相當喜愛板前無菜單的饕客，可千萬不能錯過台中這一味！
【銘心割烹壽司】
店家地址：台中市南屯區大觀路66號
店家電話：0436090099
營業時間：12:00–14:00, 18:00–21:00 週日公休
停車資訊：備有專屬停車場
粉絲專頁：https://bit.ly/3OeZmNA
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