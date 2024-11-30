連續四年米其林肯定！台中職人日式無菜單 頂級饗宴此生必嚐





位於南屯大觀路上【銘心割烹壽司】，鄰近文心森林公園、IKEA，品牌不僅連續四年獲得《米其林指南》「入選餐廳」肯定，更是許多政商名流、老饕聚餐首選的美食口袋名單。

▲清水模牆面在花卉、石雕、日系實木的搭配更顯禪意。

品牌從2016年開業至今，是由有著30餘年日式料理經驗的料理長「阿銘師」所創立，嚴選當季頂級時令食材為你獻上當季最佳風味，搭配日本空運來台的稀珍食材、花草、漬物，佐以料理長精湛手藝，為每位精心打造的最難忘的板前無菜單體驗。

▲連續四年獲得《米其林指南》「入選餐廳」肯定。

▲牆上掛著「不忘初心」的字畫，也是品牌一直以來的核心理念。

店內用餐模式採預約制，並提供15席的板前座位區，無菜單價位有4500元、6000元、8000元3種可供選擇，約16至18道京都風日式割烹料理，盡情享受味蕾的頂級饗宴！

▲富有禪意的日式造景井然有序，為顧客提供充滿溫度且舒適的用餐環境，不僅能欣賞到料理長「阿銘師」的好手藝，還能立刻品嚐眼前佳餚！可謂視覺與味覺的兩大享受。

▲水族箱放置從日本進口的活體海鮮，並由純海水養殖著，確保食材品質與鮮度。

入座後，服務人員會先送上麥茶、開胃小菜與暖胃湯品，為接下來精彩的美食饗宴拉開序幕。

▲「薯蕷昆布暖胃湯」選用日本秋冬盛產薯蕷，搭配充滿日式風味的昆布湯，味道溫和順口，一口便能去除身體寒意。

▲「醃蘿蔔」口感爽脆帶點些許甜味，作為轉換味覺的小菜剛剛好。

對於食材、料理相當講究的「阿銘師」，特地找到專門的酒廠合作生產自家品牌的清酒，不論是單喝或是搭配料理一同享用，都別有一番風味！





※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。





▲還有多款清酒、啤酒、氣泡酒可供挑選！

│冷食

▲店內料理的一大特色便是「生魚片」都經過熟成處理，讓魚肉充滿「鮨味」。這道嚴選台灣野生海鱺魚做成的「海鱺生魚片」，口感爽脆、肥而不膩，搭配優質松露鹽、山葵、醬油。推薦第一片先沾鹽巴享用，更能凸顯出魚肉鮮甜，魚肉經過成熟處理鮮度依舊完美，「鮨味」清爽不膩口，不會掩蓋掉魚肉原有風采，反而相輔相成，與山葵、醬油的搭配，恰到好處的鹹韻與些許嗆辣感，將高級魚種的滋味徹底釋放！

▲這道「鰆魚生魚片」則是搭配土佐醋，上頭撒上紫芽增加風味，鰆魚有著日本生魚片之王的美稱，口感肥美且不油膩，經過成熟處理後，肉質更加細膩，外層經過高溫加熱過的木炭炙燒處理，使得魚肉香氣更足，搭配酸度恰到好處的土佐醋，和諧的搭配令人百吃不厭啊！

▲燕尾紅條魚包裹著北海道赤海膽，搭配店家自製天然發酵的水果醋以及日本萬能蔥，細嫩的肉質與軟綿的海膽達到入口即化的等級，清新果香、鮮明蔥香讓味道更為豐富，享受兩種頂級食材在彼此交織的美味！

▲海膽饗宴還沒結束！選用濱中小川天然赤海膽，豪邁地放在日本紫蘇葉天婦羅上，最後撒上玫瑰鹽巧妙凸顯出海膽的甜， 口感細膩軟滑、入口即化，甜度比起前面的海膽更加鮮甜，尾韻則是紫蘇特有的香氣，又不會搶過海膽的風采。

▲秋冬就是要吃蟹！烘烤過後的海苔，夾入滿滿的松葉蟹以及北海道赤海膽，充分傳達高檔食材無需過多的調味，一口便能品嚐到濃郁且強烈的海味，蟹肉與海膽兩種截然不同的海味在口腔爆發！每一次咀嚼都是種享受！讓人忍不入露出幸福微笑。

▲縞鰺握壽司。縞鰺在台灣俗稱為白甘，魚肉油脂鮮美、肉質纖細肥嫩，醋飯調味得宜，與醬油帶出縞鰺原有的滋味，吃完只想再來一份！

▲梅子冷麵上鋪滿海膽、鮭魚卵、魚子醬，味道鮮明且濃厚的大海組合，搭配由柴魚高湯、味醂、醋調配的麵湯，清新爽口的冷麵與濃郁海味超搭！鹹香宜人又涮嘴！一不留神就會把整份給吃完！

▲最中餅依序放入柿子餅、安康魚肝、鮭魚卵跟山椒嫩芽，打造出口感豐富、味道和諧的冷食，一入口先感受到山椒的香氣，魚肝濃郁的風味緊隨其後，鮭魚卵帶來大海的鹹香，當季柿子做成的柿子乾則是畫龍點睛之筆，讓味道較為海味較為強烈的組合多了股果香與甜味，多層次的滋味挑逗著每位食客的味蕾！令人愛不釋手啊！

│熟食

▲熟食揚物則是日本東京灣星鰻、栗子南瓜、香菇的3款天婦羅，外層麵衣輕薄且不油膩，搭配經典的天婦羅醬與蘿蔔泥，星鰻肉質細嫩無刺，可以肆無忌憚的大口咬下簡直超滿足！一旁的南瓜、香菇味道也毫不遜色，將優質「山珍」的角色發揮的淋漓盡致。

▲蒜蒸笛鯛。笛鯛肉質厚實飽滿、多汁清甜，以蒜煮的方式帶出魚肉本身的鮮甜，搭配蒜苗勾勒出香氣，每一口都值得細心品嚐！

▲鱈魚白子茶碗蒸。 嚴選頂級鱈魚白子，表層經過烤製後香氣更足，口感像是豆腐般綿密，毫無任何腥味，魚子醬增添適當的鹹味，茶碗蒸充滿高湯與雞蛋的滋味，與特調芡汁、鱈魚白子、魚子醬一同品嚐，溫暖、和諧的味道充盈整個口腔，讓人直呼滿足！

▲吃完正餐，最後就是味噌湯、甜點水果收尾囉！一間日本料理店師傅水準在哪，從味噌湯便可知曉，店內使用魚骨、魚頭熬煮多時的高湯為基底，與兩種不同的味噌調和成口味溫和、濃而不膩的滋味，作為正餐的結尾簡直完美。

▲飯後甜點水果則是「阿銘師」親自研發的香蕉蛋糕，一旁則是水梨、蘋果、黃金奇異果，甜而不膩的蛋糕口感濕潤，每一口充滿香蕉的香氣，純手作製作的好滋味錯過可惜喔！

【銘心割烹壽司】憑藉著料理長豐富的閱歷與料理經驗，嚴格挑選日本頂級或稀珍食材，打造出匠心獨運的職人級無菜單料理，還沒體驗過或是相當喜愛板前無菜單的饕客，可千萬不能錯過台中這一味！

【銘心割烹壽司】

店家地址：台中市南屯區大觀路66號

店家電話：0436090099

營業時間：12:00–14:00, 18:00–21:00 週日公休

停車資訊：備有專屬停車場

粉絲專頁：https://bit.ly/3OeZmNA





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