盤點中部七大特色親子景點，侏羅紀主題樂園、挑戰跑跑卡丁車都有！
準備好帶小朋友們來一場奇妙的冒險了嗎？中部的親子景點多到讓你玩不完！這次小編盤點了中部七大特色親子休閒農場，讓家長和孩子都能樂在其中。無論是沉浸於侏羅紀主題樂園裡，與「恐龍們」來一場時空穿越；還是和孩子一起挑戰跑跑卡丁車，體驗風馳電掣的速度感，各式各樣的遊樂設施，保證讓小朋友玩到捨不得回家！這些景點不僅適合親子同遊，更能讓全家人留下美好的回憶。趕快來看看這些中部寶藏景點吧～
中部親子景點｜盤點七大特色親子景點！
台中 晴園秘境
晴園秘境結合親子農場與夜景咖啡館，提供羊駝互動、蒸足浴等服務，是台中海線全新親子景點。
營業資訊
地址：台中市龍井區南崗路180號
電話：0988-570-855
營業時間：週一、四、五17:00-23:00 / 六、日13:00-22:30
門票：100元
台中 兔樂園
全台最大的兔樂園，擁有超過200隻動物，園區環境寬敞，適合親子互動與探索動物世界。
營業資訊
地址：台中市石岡區豐勢路山下巷3-3-2號
電話：0939-831-980
營業時間：週一、二、四、五13:00-17:00 / 六、日9:30-18:30
門票：150元
彰化 正實親子農場
結合餵食動物、氣墊樂園和裝置藝術，提供豐富的親子體驗，門票還可折抵部分消費。
營業資訊
地址：彰化縣北斗鎮斗苑路二段770巷86號
電話：04-887-3575
營業時間：週一～五10:00-17:00 / 六、日9:00-18:00
門票：100元（可折抵50元消費）
彰化 欣蝶園休閒農場
假日限定的自然遊樂場，提供戲水池、烤肉區和沙坑，是親子互動與放電的好選擇。
營業資訊
地址：彰化縣芳苑鄉草漢路漢寶段372巷
電話：0986-320-372
營業時間：週六、日10:30-18:00
門票：100元（六歲以下免費）
彰化 古生物奇幻樂園
全台首座恐龍主題樂園，設有探險區、恐龍騎士和小卡丁車等多元設施，是恐龍迷的天堂。
營業資訊
地址：彰化縣芬園鄉中山路167號
電話：04-859-1548
營業時間：週一～五10:00-18:00（週三休）
門票：全票480元 / 優待票300元（100-130公分） / 100公分以下免費
南投 鳳凰谷鳥園生態園區
擁有上百種珍禽異鳥和天然賞鳥區，園內設有步道，適合親子共遊與大自然探索。
營業資訊
地址：南投縣鹿谷鄉仁義路1-9號
電話：04-9275-0974
營業時間：週一～五9:00-17:00（週一休）
門票：50元
南投 豐年農場
以食用菌農場和免費導覽聞名，提供採菇體驗與DIY活動，是教育與休閒的好去處。
營業資訊
地址：南投縣埔里鎮東潤路58號
電話：04-9292-6959
營業時間：週一～日8:30-17:00
門票：免費（採菇體驗需收費）
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