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盤點中部七大特色親子景點，侏羅紀主題樂園、挑戰跑跑卡丁車都有！

聯合新聞網／ ReadyGo出發前

準備好帶小朋友們來一場奇妙的冒險了嗎？中部的親子景點多到讓你玩不完！這次小編盤點了中部七大特色親子休閒農場，讓家長和孩子都能樂在其中。無論是沉浸於侏羅紀主題樂園裡，與「恐龍們」來一場時空穿越；還是和孩子一起挑戰跑跑卡丁車，體驗風馳電掣的速度感，各式各樣的遊樂設施，保證讓小朋友玩到捨不得回家！這些景點不僅適合親子同遊，更能讓全家人留下美好的回憶。趕快來看看這些中部寶藏景點吧～

中部親子景點｜盤點七大特色親子景點！

台中 晴園秘境

晴園秘境結合親子農場與夜景咖啡館，提供羊駝互動、蒸足浴等服務，是台中海線全新親子景點。

圖 / @sunny__0430、@_89424
圖 / @sunny__0430、@_89424

營業資訊

地址：台中市龍井區南崗路180號

電話：0988-570-855

營業時間：週一、四、五17:00-23:00 / 六、日13:00-22:30

門票：100元

台中 兔樂園

全台最大的兔樂園，擁有超過200隻動物，園區環境寬敞，適合親子互動與探索動物世界。

圖 / @burger1118_ball1006
圖 / @burger1118_ball1006

營業資訊

地址：台中市石岡區豐勢路山下巷3-3-2號

電話：0939-831-980

營業時間：週一、二、四、五13:00-17:00 / 六、日9:30-18:30

門票：150元

彰化 正實親子農場

結合餵食動物、氣墊樂園和裝置藝術，提供豐富的親子體驗，門票還可折抵部分消費。

圖 / @mei613mei
圖 / @mei613mei

營業資訊

地址：彰化縣北斗鎮斗苑路二段770巷86號

電話：04-887-3575

營業時間：週一～五10:00-17:00 / 六、日9:00-18:00

門票：100元（可折抵50元消費）

彰化 欣蝶園休閒農場

假日限定的自然遊樂場，提供戲水池、烤肉區和沙坑，是親子互動與放電的好選擇。

圖 / @pang_che_hao
圖 / @pang_che_hao

營業資訊

地址：彰化縣芳苑鄉草漢路漢寶段372巷

電話：0986-320-372

營業時間：週六、日10:30-18:00

門票：100元（六歲以下免費）

彰化 古生物奇幻樂園

全台首座恐龍主題樂園，設有探險區、恐龍騎士和小卡丁車等多元設施，是恐龍迷的天堂。

圖 / @p___ei
圖 / @p___ei

營業資訊

地址：彰化縣芬園鄉中山路167號

電話：04-859-1548

營業時間：週一～五10:00-18:00（週三休）

門票：全票480元 / 優待票300元（100-130公分） / 100公分以下免費

南投 鳳凰谷鳥園生態園區

擁有上百種珍禽異鳥和天然賞鳥區，園內設有步道，適合親子共遊與大自然探索。

圖 / 鳳凰谷鳥園生態園區 官網FB
圖 / 鳳凰谷鳥園生態園區 官網FB

營業資訊

地址：南投縣鹿谷鄉仁義路1-9號

電話：04-9275-0974

營業時間：週一～五9:00-17:00（週一休）

門票：50元

南投 豐年農場

以食用菌農場和免費導覽聞名，提供採菇體驗與DIY活動，是教育與休閒的好去處。

圖 / @huan861005
圖 / @huan861005

營業資訊

地址：南投縣埔里鎮東潤路58號

電話：04-9292-6959

營業時間：週一～日8:30-17:00

門票：免費（採菇體驗需收費）

延伸閱讀>>台中咖啡廳｜每一樓都是驚喜！在「有己咖啡」尋找一段舊有的記憶

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主題樂園 咖啡廳 秘境

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