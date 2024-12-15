風格清新可愛！ 台中「三塊鬆餅SA DAY」鬆餅專賣店 搭配鹹食盤變身早午餐or單純吃下午茶的甜系厚鬆餅

11月初開始試營運的▸三塊鬆餅SA DAY◂是間風格清新可愛的鬆餅專賣店，可搭配鹹食盤變身早午餐，也有單純作為下午茶的甜系厚鬆餅，對於喜歡舒芙蕾鬆餅的朋朋來說又多了一個可嚐鮮的好選擇！

SA DAY三塊鬆餅前身是小吠多年前吃過的入口鬆餅，但三塊鬆餅重新把店面改造並點綴的更加可愛風格。

SA DAY 三塊鬆餅

地址：台中市西屯區漢成六街51號

電話：04-3601 1544

營業時間：10:00-17:00（16:00為最後加點時間，週二公休）

IG：https://www.instagram.com/333.saday/

SA DAY三塊鬆餅│內用環境

三塊鬆餅的內用環境以輕輕柔柔的色系，打造出蠻舒服的內用區，也有面對窗外的個人座，一個人來用餐也不尷尬。

櫃台與鬆餅製作區。

店內未收取服務費，餐具和置物籃請自由拿取，另外餐後需把餐具放置回收枱。（結果當天忘記了真是拍寫）

SA DAY三塊鬆餅│菜單Menu

菜單以搭配鹹食的鬆餅套餐和甜的鬆餅為主，另鬆餅套餐皆有附紅茶，如要升級其他飲品可折抵30元。

SA DAY三塊鬆餅│鬆餅套餐

英式炸魚鬆餅套餐 300元

鬆餅套餐都會附三塊鬆餅，但因鬆餅現煎較費時會分二盤上桌。

這份鹹食盤有沙拉、炸魚、薯條、炒菇和二顆丸子，另提供塔塔醬可搭配炸魚。

等待了一會兒，附餐的鬆餅上桌啦！賣相看起來美美噠。

炸魚口感外面皮是酥的，但是裡面的魚肉有點軟爛，口感喜好度很看個人哦。

丸子吃起來稍稍偏鹹一點～

鬆餅稍微有點鬆散並帶點黏性的口感，旁邊附的鮮奶油蠻濕潤的！

熱拿鐵 (+90元升級）

服務人員送拿鐵上來時有說雖然拉花沒那麼好看，但有她滿滿的愛還挺可愛的；口味上中深焙味道明顯，比例均衡順口，我們都覺得不錯喝。

SA DAY三塊鬆餅│甜的鬆餅

金沙芋泥鬆餅 180元

三塊鬆餅疊在一起並淋上紫色的芋泥醬，搭配灑在上頭和一旁的鹹蛋黃&鮮奶油，甜鬆餅的整體賣相美上許多。

淋醬雖然給的感覺蠻多的，但喜歡芋泥的朋朋應該不會覺得太膩～

可以加著鹹蛋黃一起吃，和芋泥醬合在一起就是鹹甜交錯的口味！我們是覺得甜鬆餅的表現比鹹食來的好很多。

目前三塊鬆餅還在試營運中，如果以早午餐的標準來說，會覺得鹹食盤還有調整空間，但甜鬆餅和咖啡的部份我們是覺得蠻OK的囉！喜歡鬆餅的朋朋們可以安排來吃個午茶點心沒問題der～

SA DAY 三塊鬆餅

地址：台中市西屯區漢成六街51號

電話：04-3601 1544

營業時間：10:00-17:00（16:00為最後加點時間，週二公休）

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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