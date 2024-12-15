快訊

闖阿里山軌道女被火車撞 該旅行社「有前科」將重罰

Steam打擊無良廠商！推出遊戲不能亂畫大餅 季票DLC延期就退費

風格清新可愛！ 台中「三塊鬆餅SA DAY」鬆餅專賣店 搭配鹹食盤變身早午餐or單純吃下午茶的甜系厚鬆餅

強生與小吠的HYPER人蔘～／ 文、圖／強生與小吠

udn走跳美食／強生與小吠

11月初開始試營運的▸三塊鬆餅SA DAY◂是間風格清新可愛的鬆餅專賣店，可搭配鹹食盤變身早午餐，也有單純作為下午茶的甜系厚鬆餅，對於喜歡舒芙蕾鬆餅的朋朋來說又多了一個可嚐鮮的好選擇！

SA DAY三塊鬆餅前身是小吠多年前吃過的入口鬆餅，但三塊鬆餅重新把店面改造並點綴的更加可愛風格。

SA DAY 三塊鬆餅

地址：台中市西屯區漢成六街51號

電話：04-3601 1544

營業時間：10:00-17:00（16:00為最後加點時間，週二公休）

IG：https://www.instagram.com/333.saday/

SA DAY三塊鬆餅│內用環境

三塊鬆餅的內用環境以輕輕柔柔的色系，打造出蠻舒服的內用區，也有面對窗外的個人座，一個人來用餐也不尷尬。

櫃台與鬆餅製作區。

店內未收取服務費，餐具和置物籃請自由拿取，另外餐後需把餐具放置回收枱。（結果當天忘記了真是拍寫）

SA DAY三塊鬆餅│菜單Menu

菜單以搭配鹹食的鬆餅套餐和甜的鬆餅為主，另鬆餅套餐皆有附紅茶，如要升級其他飲品可折抵30元。

SA DAY三塊鬆餅│鬆餅套餐

英式炸魚鬆餅套餐 300元

鬆餅套餐都會附三塊鬆餅，但因鬆餅現煎較費時會分二盤上桌。

這份鹹食盤有沙拉、炸魚、薯條、炒菇和二顆丸子，另提供塔塔醬可搭配炸魚。

等待了一會兒，附餐的鬆餅上桌啦！賣相看起來美美噠。

炸魚口感外面皮是酥的，但是裡面的魚肉有點軟爛，口感喜好度很看個人哦。

丸子吃起來稍稍偏鹹一點～

鬆餅稍微有點鬆散並帶點黏性的口感，旁邊附的鮮奶油蠻濕潤的！

拿鐵 (+90元升級）

服務人員送拿鐵上來時有說雖然拉花沒那麼好看，但有她滿滿的愛還挺可愛的；口味上中深焙味道明顯，比例均衡順口，我們都覺得不錯喝。

SA DAY三塊鬆餅│甜的鬆餅

金沙芋泥鬆餅 180元

三塊鬆餅疊在一起並淋上紫色的芋泥醬，搭配灑在上頭和一旁的鹹蛋黃&鮮奶油，甜鬆餅的整體賣相美上許多。

淋醬雖然給的感覺蠻多的，但喜歡芋泥的朋朋應該不會覺得太膩～

可以加著鹹蛋黃一起吃，和芋泥醬合在一起就是鹹甜交錯的口味！我們是覺得甜鬆餅的表現比鹹食來的好很多。

目前三塊鬆餅還在試營運中，如果以早午餐的標準來說，會覺得鹹食盤還有調整空間，但甜鬆餅和咖啡的部份我們是覺得蠻OK的囉！喜歡鬆餅的朋朋們可以安排來吃個午茶點心沒問題der～

SA DAY 三塊鬆餅

地址：台中市西屯區漢成六街51號

電話：04-3601 1544

營業時間：10:00-17:00（16:00為最後加點時間，週二公休）

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

下午茶 台中美食 拿鐵 早午餐 舒芙蕾 鬆餅

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

風格清新可愛！ 台中「三塊鬆餅SA DAY」鬆餅專賣店 搭配鹹食盤變身早午餐or單純吃下午茶的甜系厚鬆餅

udn走跳美食／強生與小吠 11月初開始試營運的▸三塊鬆餅SA DAY◂是間風格清新可愛的鬆餅專賣店，可搭配鹹食盤變身早午餐，也有單純作為下午茶的甜系厚鬆餅，對於喜歡舒芙蕾鬆餅的朋朋來說又多了一

西海岸海茄冬大作戰　生態殺手變身永續料理與商品

從小學開始，課本就一直教導我們紅樹林是好東西，它具有調節鹽度、防洪、維持生態多樣性等功能，因此要好好保護與推廣種植。但課本卻沒告訴我們，全球紅樹林植物共25科30屬83種，卻不是每一種都適合種在每一塊土地。

台中清水必買伴手禮！ 清水服務區人潮不斷，人氣甜點拼盤一次挑10種口味帶走

udn走跳美食／糖糖 台中清水服務區試營運大家逛過了嗎，這裡集結了不少美食、小吃、甜點、伴手禮，糖糖的愛店薔薇派也進軍台中清水服務區，櫃位設計超有質感，在清水也能買到台中人氣甜點，拼盤一次十種口

彰化超美早午餐！ 鵝黃小屋+落雨松造景 「D&D Brunch」網美風格好拍又好吃

udn走跳美食／jason 2024年9月開幕的彰化早午餐——整棟以鵝黃色的基調為主，戶外有流水和落羽松造景，光是建築就很好拍，室內用餐空間很寬廣，餐點選擇性多，有早午餐、漢堡和義大利麵，很適合

台中厲害蔬食料理！ 「滷菩提蔬食」號稱媲美鼎泰豐的平價小籠湯包 價格超佛心

udn走跳美食／糖糖 台中人氣蔬食料理推薦！這間位在西區的滷菩提蔬食是在地人推爆的蔬食餐廳，聽說不只蔬食餐點厲害，小籠湯包更是媲美鼎泰豐，但價格超佛心，不管平假日人潮都多到爆，就連葷食朋友也

台中最美聖誕樹必拍！「北歐雪境Ｘ北極星耶誕村」閃耀新光

想一賭來自夢幻感爆棚的聖誕場景嗎？快揪上伴侶或親友，一同前來台中親身體驗彷彿置身北歐雪國的浪漫聖誕氛圍吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。