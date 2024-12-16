一位難求的無菜單鐵板燒到台中展店！網路大推的「高CP值鐵板燒料理」就在台中大魯閣新時代

愛吃鐵板燒的朋朋們注意啦！繼台灣北部和日本等地陸續開設好幾間分店之後，這家期待很久的無菜單料理鐵板燒▸明水然‧樂◂終於來台中展店啦！先前就聽說他們曾經連續兩年被網路溫度計評選為「此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒」，如此厲害的感覺當然就要預約來吃看看啦！

明水然‧樂台中店就在大魯閣新時代10F，開車前來直接停樓下地下室很方便！從一樓大門旁搭電梯上來就可直接抵達，認明下圖這個大大的日式燈籠準沒錯！也是很適合打卡拍網美照的地標囉！

明水然樂大魯閣新時代店 │店內環境

明水然‧樂台中店的空間以簡約風格為主，店內只有二大張鐵板料理桌但是各自獨立的空間，每桌最多只能坐十個人，等於每個餐期最多服務20個人，而且每桌都是集體開席，所以千萬不要遲到啊！

半開放式的包廂用餐區，也很適合團體包場哦！

入席後會送上茶水和當日無菜單料理的主要食材說明，從餐具到擺設都是十分講究，很有吃高級餐廳的尊榮感呢！

明水然樂大魯閣新時代店 │會員禮

加入樂多多App會員可獲得主廚私房小菜入會禮一份(如左圖)，消費後的點數在樂多多旗下品牌都可適用兌換不同會員好禮，且只要在60天內到集團任一餐廳用餐，點數就會自動展延60天效期哦～

明水然‧樂僅提供1600和2400二種價位套餐（需+10%服務費），二種價位都能吃到14品菜式，其中包括1/2尾活龍蝦、生食級干貝和時令漁獲，也都點得到A5等級的日本和牛，食材的豐富性和等級度都挺高的。

剛剛提到的活龍蝦已經處理好在枱面上待命啦！每份套餐都有1/2尾活龍蝦而且是一龍3吃，也是明水然的招牌菜🦞！不過每間分店的3吃內容可能不太相同，這天我們會吃到龍蝦膏芝心蛋捲、龍蝦肉身鐵板煎、龍蝦味噌湯三種。

漬物和茶品優先上桌，漬物有醋漬蘿蔔和蘋果洋蔥，右邊提供的是白桃烏龍茶，茶是可以續加的哦！

莓果氣泡飲是開幕首月的招待禮，底下有百香果醬，是酸酸甜甜的風味飲。

主廚在料理的同時也會一併介紹食材來源和特色，當天我們身邊的客人好像都比較著重在品嚐美食，但我們覺得看著主廚在眼前料理食材與用心擺盤也很有趣！

明水然樂大魯閣新時代店 │14品料理介紹

先來一杯蒜蜆湯暖暖胃！喝起來沒有多餘調味，喝起來很清爽；底下分別有1600和2400不同價位的內容，會另外做標示唷！

主廚正在把整批煎好的北海道生食級干貝，淋上以鹹蛋黃烤熟+蛋黃做結合的金莎蛋黃醬。

北海道生食級干貝佐金莎醬

大概是5到7分熟吃起來熟度很剛好，金莎醬的醬汁味道不會太濃厚，主要是吃干貝本身的甜味，搭配上面的魚子醬做提味，一口吃太過癮啦。

龍蝦膏芝心蛋捲

加了蝦膏和起司的蛋捲實在香氣四溢！最上面佐以鮭魚卵增加鮮度，甜味也會比較重，搭配底層的雞蛋豆腐讓口感更有層次！

季節時蔬

使用日本山藥，上方搭配明太子山藥泥以及芝麻葉，明太子山藥泥起來很滑口，味道不會太重造成喧賓奪主的情況，基本也是吃山藥原本的脆口風味。

日本帆立貝佐芥子和風醬（1600元）

帆立貝本身非常新鮮，搭配清爽的芥子和風醬後更是鮮味滿滿，底下則添加了富含蛋白質的紅藜麥，讓每一口都是營養滿點的組合！

北海道赤海膽（2400元）

以北海道赤海膽搭配炸春捲皮以及底下的豆腐，讓整體造型很華美；風味濃郁鮮甜的赤海膽連同豆腐和鮭魚卵一起吃更加的有甘甜的感覺！是一道視覺和味覺都很豐富的鐵板料理～

時令鮮魚片（1600元）

這天選用了青衣搭配下層的炸鍋巴，炸鍋巴帶有米香感增加香氣和口感，而最上面佐以貝比生菜和紫蘇梅醬，酸酸甜甜的醬汁很開胃，青衣的肉質吃起來有韌度不會鬆散掉的肉質，外皮煎的焦脆感也非常好吃哦！

整尾時令現流魚（2400元）

一整尾午仔魚直接上桌很豪氣耶，而且對於熱愛海鮮的朋朋來說可以吃到一整條也太開心了吧！午仔魚外皮煎的香香酥酥的，但是裡面的肉質還是很軟嫩，旁邊有附海鹽跟黑胡椒粉可以自己搭配食用，但其實原味就很好吃囉～大食怪強生迅速解決完一整隻！

乾煎紋甲花枝（1600元）

紋甲花枝也是生食等級的，上面切得像龜殼的紋路很特別！搭配柚子味噌醬，柚子的香氣很開胃，佐以味增的鹹度也算是蠻清爽的，邊咀嚼邊能感受到紋甲花枝嫩中帶Q度的口感，好吃好吃！

鹽蒸鮑魚（2400元）

直接看著活體南非鮑魚在鐵板上捲動真的是讓人印象深刻！處理手續挺繁雜的，完成後還要剔除鮑牙的嘴巴和內臟再調味，主廚有條不忞的完成後搭配松露奶油醬後，就擺盤得美美的上桌啦～松露風味很明顯，新鮮的鮑魚口感超級Q彈，下面佐以清脆好吃的娃娃菜，三兩下就清盤也是對主廚最直接的肯定啦。

鮮蝦堡菠蘿包

看著一個個漢堡排列在鐵板上覺得有種莫名的可愛感耶！菠蘿漢堡佐以生菜和番茄莎莎醬，甜甜的菠蘿麵包皮搭配中間的蝦堡，整體吃起來也是很爽口！

會員入會禮-炙燒烏魚子

稍早提到的入會禮上桌啦！烏魚子搭配脆口白蘿蔔，咀嚼完之後嘴裡都還是烏魚子的香氣～

龍蝦佐南瓜醬

搭配南瓜醬再刨上夏威夷果仁的脆片後上桌，龍蝦的蝦螯直接把肉取出方便食用之外，主廚還貼心提醒吃的時候要小心碎骨頭。龍蝦外殼基本上都已經去除完成，剩下的部分也很貼心的幫我們挑起來，所以輕鬆的用筷子可以把整塊龍蝦肉夾起來；南瓜醬口味偏清爽才不會搶掉龍蝦本身的鮮甜，而龍蝦肉質非常鮮嫩口感也具有彈性，是道讓人很享受的美味龍蝦料理，愛了愛了！

芒果冰沙

吃完海鮮後會透過清爽的芒果冰沙來轉換一下味蕾，接著再來迎接肉品～

台灣桂丁雞（1600元）

桂丁雞是自然放牧且沒有施打抗生素的雞肉，品質就是掛保證的！使用雞腿肉部位煎到香酥呈金黃色，搭配一旁的芥末籽醬風味酸酸鹹鹹蠻加分。

A5和牛菲力（2400元）

A5和牛來自熊本縣，也是和牛的三大產地之一，菲力則是純瘦肉部位，搭配芥末籽醬，主廚建議熟度是5分熟，我們覺得這熟度真的很剛好，吃起來外酥內軟，尤其和牛細緻的油花根本是一入口直接在嘴裡化開的程度！一旁的蒜仁主廚也有先煎過可降低辛辣的感覺，一起吃真是好享受啊。

龍蝦味噌湯

以柴魚湯頭為基底再加入赤、白、加賀味噌，整體風味會比較濃厚帶有一種淡淡的海味，湯頭調味不會太鹹蠻剛好的，裡面還有龍蝦肉更顯豪華啦！

最後再送上主廚鐵板快炒的櫻花蝦黃金炒飯，不填滿我們的肚皮不罷休欵！

櫻花蝦黃金炒飯

炒飯的口感粒粒分明且醬香味十足，搭配酥酥的櫻花蝦口感超合拍的，建議加他們的辣椒會把風味更提升一層的感覺哦！

蘋果煎餅

蘋果煎餅上面還會淋上蜂蜜，會變成脆脆的焦糖化口感，香甜溫熱的蘋果鳳梨內餡搭配香酥的外皮，為這餐劃下一個美好的句點。

不得不說以食材豐富性來說，吃完二道套餐的14品精緻料理真是讓人心滿意足，也難怪明水然·樂成為連續兩年最難訂位的無菜單鐵板燒冠軍名店，推薦喜歡高級鐵板燒料理的朋友們來吃看看明水然‧樂│台北一位難求的無菜單鐵板燒來台中展店啦！網路大椎的高CP值鐵板燒料理就在台中大魯閣新時代～台中火車站美食推薦，記得離開前別忘了跟明水然‧樂的代表性大燈籠合照啦！

明水然．樂 大魯閣新時代店

地址：台中市東區復興路四段186號10樓

電話：04-2227 8030

營業時間：11:15-15:30；17:15-22:00

FB：https://www.facebook.com/minsuizenraku/

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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