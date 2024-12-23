大碗料多！竹山日式老屋裡吃海鮮米粉，感受濃濃復古情調

丸二米粉 | 竹山美食推薦，一年裡總會來個一兩趟竹山，來還紫南宮發財金順便挖掘竹山特色美食，丸二米粉在淑芬小吃斜對面，這範圍都是竹山老街商圈裡，一整棟日式舊建築改造成復古感十足的食堂，主打海鮮小卷米粉跟特色小菜，門口好停車，用餐方便了不少。

竹山老街小吃推薦

「丸二米粉」的米粉來自彰化縣芬園鄉楓仔坑，有著八卦山終年吹彿乾爽的風勢以及甘甜山泉水質製作的米粉，基隆崁仔頂魚市的小卷、主廚厚工熬煮的香醇高湯，完成一碗招牌的丸二小卷海鮮米粉湯。

丸二米粉位在竹山鎮下橫街上，是舊日式宿舍改造，前面還有三、四個停車格，(竹山老街裡真的很難停車，店主真的很貼心)，主打古早味小卷米粉湯，不少人聞香而來，用餐還可以欣賞店主的老物收藏品。

還沒入內就看到老闆娘走出來親切的招呼，真的有夠熱情的。屋內的老物品應該都是店主的收藏，而且我發覺老闆娘可能是鳳飛飛的歌迷。

一間間小隔間，擺上了不少物品讓可人觀賞，怎麼還有一個靜香？(大笑

丸二米粉菜單

海鮮小卷米粉湯是必點的，還有滷肉飯、熱菜、小菜、湯品等，看臉書還有提供私廚料理預定。

老闆娘先幫我們上沾醬，有辣椒跟蒜蓉醬，可樂跟雪碧是單點。

海鮮小卷米粉湯 120。一上桌還真驚人，一大碗份量可不少！還放上三隻小卷、白蝦、芋頭塊，芹菜珠、油蔥酥增香。

這碗海鮮小卷米粉很真材實料，粗米粉吃起來很彈牙不軟爛，小卷鮮甜，芋頭很鬆綿，感覺有用心挑過，加上大量油蔥酥增香，而且湯頭不會太油膩，剛好這幾天天氣變涼，吃上一碗全身很暖呢。

米粉彈牙又滑順，搭配小卷吃起來超級鮮甜。

鮮甜好吃的小卷米粉，價格也平實，搭配濃濃復古氛圍，重點是好停車，用餐後還可以到老街逛逛。

丸二米粉

營業時間：10:30~14:00、16:00~20:00

電話：04-9265-8858

地址：南投縣竹山鎮下橫街58號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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