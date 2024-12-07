冬天就是要進補！ 台中「呂記岡山羊肉爐」公益路飄香的清燉羊肉爐 經過味道超級香

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涼子是也／ 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

這幾天天氣有愈來愈冷的趨勢，剛好又有同事生日，所以慶生餐廳鎖定在暖呼呼的進補火鍋，然後我隨口說到：台中公益路有一間羊肉爐，每次經過都超香的，而且生意也很好。其他人完全超好相處的就回說：不然吃這間吧！根本連哪間餐廳，離公司有多遠都還不清楚就被我拐了，真是好同事(啾一個)

上網查了一下，公益路的羊肉爐是「呂記正宗岡山羊肉爐」，在靠近忠明南路交叉口的位置，呂記羊肉爐從民國72年經營至今已經有 40 個年頭，算是台中的羊肉爐老店一枚呦！

呂記岡山羊肉爐 地址位置

呂記正宗岡山羊肉爐地址是「台中市西區公益路184號」，位於公益路「諾貝爾圖書城」旁邊，開車過來的話，安泰銀行旁邊有特約停車場，依消費金額折抵。

呂記岡山羊肉爐 菜單

呂記岡山羊肉爐菜單如下，必點的羊肉爐有全帶皮、帶皮帶骨、排骨、羊腳筋、羊大骨等選擇，另外也有涮生羊肉、涮牛肉、涮豬肉的羊肉爐湯底。吃素的話也有養生素羊肉爐，火鍋種類不少。

呂記岡山羊肉爐 餐點菜色

全帶皮羊肉爐，一份480元。它們家全帶皮羊肉軟嫩帶Q，口感很好，尤其是皮的部分，滿滿膠質的軟彈嚼勁我喜歡~

湯頭喝起來甘醇香甜不油膩，有淡淡當歸香氣，微涼的天喝起來特別暖身~

鮮香菇米血玉米，一份各60元。吃火鍋當然要加火鍋料啦！鮮香菇、米血、玉米都是我吃火鍋必點菜色～

茼蒿大陸妹豆皮，一份各60元。外食蔬菜一定要來幾盤，均衡一下～

油拌麵線，一份60元。這盤一定要趁熱拌一拌最好吃！麵線吸附了淡淡的麻油香氣，搭配蒜末一起入口，非常涮嘴～

炒羊雜羊肚，一份180元。這道香氣十足，重口味很下飯，為了這道我差點想點碗白飯來配～

涼拌羊肚，一份180元。羊肚軟Q有嚼勁，微酸提味，很適合當開胃前菜～

炒羊睪丸，小份280元。這道以黑麻油與薑片煸出香氣，羊睪丸切成薄片吃起來脆脆的，不說是羊睪丸會以為是某種炒羊雜說，蠻特別滴~

蝦仁烘蛋，一份160元。烘蛋不要看說上面只有鮮蝦3隻，夾開烘蛋會發現裡面滿滿是蝦仁，真材實料，愛吃蝦的必點！不過一次吃太多會稍稍偏油一點～

羊大骨，下鍋煮過的羊大骨，邊角筋肉變得軟嫩好入口，而吸羊骨髓吃法：要先倒一些熱湯到骨髓內，使用吸管稍加攪拌再吸，會比較有味道～

加點的生羊肉片，上桌時店員很帥氣地翻轉了一下肉片，聽說就是溫體新鮮的生羊肉片，才能這麼有黏性~

燙熟後的羊肉，吃起來嫩口而且騷味不明顯，加點特製沾醬就好吃！

呂記正宗岡山羊肉爐

電話：04-2327-1265

地址：台中市西區公益路184號

營業時間：中午11:30–零晨02:00

官方網站：http://www.23271265.com.tw/

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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