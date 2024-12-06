台中西區「千汌日本料理」最貼心！ 毛小孩可落地 還有免費寵物日料套餐招待

台中日式料理店多不勝數，但這間"千汌(音同"串")日本料理"你絕對要知道，因為他們真的很與眾不同，店家除了是一間日本料理同時也是寵物友善餐廳，毛小孩來這裡不但可以落地走動，甚至還有免費的寵物專屬日料套餐可以吃，完全就是以客人的身份被對待。沒有毛小孩只是單純想來用餐的話這邊也非常值得推薦，他們的餐點用料實在又新鮮，擺盤也很專業，每一道料理看起來都好精緻好美味的感覺，當然實際上也是真的很好吃啦～～店內有提供多個包廂，不論是單人來吃或是多人聚餐都非常適合喔。

"千汌日本料理"地址在存中街，不過實際位置在華美街靠近和存中街的路口，第一次來的可能會不太好找，附近有收費停車場，路邊也有不少劃線車格，停車算是蠻方便的。

店面是一棟兩層樓的透天厝，外觀看得出是由老宅改建而成的。

剛走進來就是一個日式庭院，不少客人用完餐後都會在這邊拍照打卡，另外有帶毛小孩來的也能讓它在小草皮上跑跑喔。

店內用餐區一共有兩層，兩層樓都有附設包廂，可容納至少8人以上，裝潢十分日式，還有老宅散發出的那種復古氣息，整個氛圍給人感覺相當不錯耶。

店家是一間"真正"的寵物友善餐廳，不只可以讓寵物落地，另外也有提供公的毛小孩一次性的禮貌帶，十分貼心。

如果有帶毛小孩來的話店家還會提供寵物套餐喔，有玉子燒和土瓶蒸，當然食材也都是經過挑選，是狗狗可以吃的東西。

點餐是採手機掃碼的方式，MENU非常厚，我就不拍了，有興趣的可以點千汌日本料理菜單，我們今天吃的是平日午間限定套餐還有新推出的秋蟹套餐。

平日午間限定套餐 - 極上生魚片丼 $758

店家的平日午間限定套餐有好幾種可以選，我們這個是極上生魚片丼，除了有一個豐盛的生魚片丼飯，還會附日式小菜、和風沙拉、茶碗蒸、土瓶蒸和甜點。

平日午間限定套餐 - 日式小菜

日式小菜是花生和黑豆，這個就沒啥好介紹的。

平日午間限定套餐 - 和風沙拉

這個和風沙拉真的是太豐盛了，有蘆筍、蟹肉棒、蝦子、章魚⋯⋯等多樣的食材，淋上鹹香開胃的胡麻醬，讓人一吃就欲罷不能。

平日午間限定套餐 - 茶碗蒸

用料非常實在，有花枝、雞肉、魚板、菇類⋯⋯等，蒸蛋滑嫩可口，充滿高湯的鮮甜味，好好吃。

平日午間限定套餐 - 土瓶蒸

裡面有蝦球、雞肉、魚板、蛤蠣⋯⋯等好幾樣東西，湯頭味道鮮美，擠上金桔汁後又多了一絲清爽感覺。

平日午間限定套餐 - 極品生魚片丼

有包含鮪魚、鮭魚、牡丹蝦⋯⋯在內六種食材，豐富到把底下醋飯都蓋住了，魚肉都非常新鮮，厚度切得很有誠意，吃起來實在很爽，而且份量真的很夠，整個吃完超有飽足感啊。

秋蟹套餐 $2138

這個是店家11月新推出的秋季限定"秋蟹套餐"，包含清酒、三品前菜、蒸物、刺身、茶碗蒸、湯品、甜點以及他們招牌的蒲葉燒，看起來相當豐盛。

三品前菜分別是海膽豆腐、北海道干貝蟹膏和蟹肉鮭魚醋凍，每一樣都好精緻喔，讓人有捨不得吃的感覺。

魚翅蝦卵蒸蛋

不只有蝦卵，裏頭居然還有魚翅耶，搭配滑溜溜的蒸蛋一起吃真的好讚。

松茸鮮露蒸時魚

咕溜的蒟蒻粉絲搭配旗魚肉和香菇⋯⋯等時蔬，沒有過多的調味，吃起來很清爽。

蛤蠣味噌湯

蛤蠣絕對有挑過，每一顆的肉都好飽滿，湯頭也是沒話說，兼具味噌的甜味及蛤蠣的海味，好好喝啊。

季節刺身盛合

有鮪魚、鮭魚⋯⋯等幾種魚類和牡丹蝦，每一樣都很新鮮。

蟹肉鮭魚卵丼飯

蟹肉搭配鮭魚卵，中間還加了些許魚子醬作點綴，整個丼飯充滿多層次的口感和味道。

秋蟹和牛蒲葉燒雙併

蒲葉燒是店家招牌的特色烤物，這次新推出秋蟹套餐當然也少不了它了。

以和牛和松葉蟹為雙主角，再搭配一大顆的鮑魚以及櫛瓜、南瓜⋯⋯等一些季節時蔬，看起來真的有夠厲害。

和牛烤到約莫七分熟，肉質軟嫩富含肉汁，單吃就很好吃，旁邊還有炸蒜片和特製味噌醬可以額外做搭配。

松葉蟹烤過後整個香氣撲鼻，裏頭蟹肉細緻鮮甜，小小可惜的地方是沒有附剪刀之類的工具可以剪開蟹殼，感覺用筷子剔得有點吃力啊QQ。

堪稱第三主角的鮑魚，肉質Q脆彈牙，味道鮮美。

紅豆紫米湯

套餐甜點是紅豆紫米湯，裏頭有加了一些小湯圓，整個看起來不會很單調，甜度適中，熱熱喝很舒服。

點主餐現在還可以用198元的價格加購一隻秋季軟殼蟹喔。

秋季軟殼蟹 $198

蟹身和蟹腳據說是用不同的裹粉炸的，也太搞剛了吧，外殼炸得又酥又香，也不會很油，裏頭蟹香濃郁，美妙的滋味真是令人回味無窮。

台中有不少餐廳號稱是"寵物友善餐廳"，但實際上毛小孩卻不能落地，感覺一點也不友善，相較之下這間"千汌日本料理"真的就對寵物非常友善，不只可以讓毛小孩落地走動，還會提供禮貌帶和免費餐點，根本就是以客人方式在對待，除了寵物友善這點之外，他們家的餐點也真的很有水準，食材新鮮、用料實在，而且擺盤很用心，重點是很好吃，也難怪能在美術館周圍競爭這麼激烈的地方生存下來。

千汌 日本料理

地址：台中市西區存中街61巷1號

電話：(04)2376-8658

營業時間：12:00-15:00、17:30-21:30

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁：千汌 日本料理

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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