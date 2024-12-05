藏身市場旁的超好吃日式天婦羅！現場裹粉漿現炸，大推「野菜天婦羅」一盒可以吃到近10種不同的蔬菜

海線街頭居然也能吃到不輸日式料理店的炸天婦羅！！這間"雙甲日式天婦羅"我之前就曾經分享過，店家當時是在鹿峰夜市及一些夜市遊走擺攤，不過現在已經換到梧棲市場旁邊了。賣的一樣是日式天婦羅，主打炸蝦天婦羅、雞肉天婦羅和野菜天婦羅，另外也有炸紫菜捲、芋頭餅、麵托絲瓜條⋯⋯等一些具有特色的炸物，所有東西都是現點現炸的，食材會先在現場沾裹粉漿，然後下油鍋炸，用料都相當實在，麵衣裹得薄薄的，可以吃得到食材的原始味道，搭配上他們的特調蘿蔔泥醬汁整個又再錦上添花，真的好好吃，我覺得完全不輸日式料理店賣的，重點是價格又便宜許多，實在非常值得推薦。店家一星期會有四天在這邊擺攤，從下午3點一直賣到晚上8點，建議可以先電話預訂，因為現炸現場等候都要等上一段時間喔。

"雙甲日式天婦羅"原本都在夜市擺攤，現在固定是在梧棲第一市場旁邊的大鐵皮屋，這邊早上是熱鬧的菜市場，下午會有一些攤販在這擺攤，最有名的就是梧棲人都知道的休士頓雞排。

攤子和之前在夜市擺的時候一樣，我是覺得他們可以弄一個明顯的店名招牌"雙甲"在攤子旁邊或是上方，至少客人不會買過後也不知道店家他們的名字。

老闆夫婦以前曾在自強夜市賣韓式辣炒年糕，後來還在沙鹿開了韓式料理店面"雙甲韓食"，因為老闆娘懷孕，店內人手不足，才忍痛歇業，這間"雙甲日式天婦羅"算是闆娘產後復出的新店。

賣的是日式炸天婦羅，主打炸蝦天婦羅、雞肉天婦羅和野菜天婦羅，可以額外加購蔬菜，另外還有賣炸紫菜捲、芋頭餅、麵托絲瓜條⋯⋯等一些具特色的炸物，價格我覺得都還蠻平價的。

臉書、IG分享或評論可以獲得小品炸物一份喔。

店家所有炸物都是現點現炸的，食材會先在現場沾裹粉漿，然後才放到油鍋炸。

而且每炸完一輪後老闆都會把油鍋內的懸浮麵衣渣給撈出來，真的相當用心，也難怪油看起來那麼乾淨。

天婦羅會有附醬汁，這個醬汁是店家特調的，而且據說他們還有去日本考察學習製作喔。

炸蝦天婦羅 $95

炸蝦一共有兩尾，另外再搭配一些炸洋蔥。

外皮有裹上麵包粉，麵衣不會很厚，吃起來酥酥香香的，而且一咬下去就能咬到裡面的炸蝦，還蠻實在的，不是那種麵衣厚到誇張的虛胖炸蝦。

炸蝦天婦羅單吃就很好吃，沾著天婦羅醬汁後美味度又提升一個檔次，他們這醬汁我覺得真的很棒，甜鹹適中，昆布高湯、醬油和蘿蔔泥的比例調配得很好。

搭配的炸洋蔥也令人驚豔 !! 鮮甜味很足，還帶有一點水份，直接吃就很有味道，好吃耶。

雞肉天婦羅 $95

裡面包含有雞肉、青龍椒和洋蔥，三種食材的天婦羅。

這個雞肉天婦羅也好厲害，外皮裹粉超薄，表面隱約都能看到裏頭的雞肉了，雞肉感覺像是雞柳條那種肉，非常的嫩，一點也不會乾柴，好好吃啊，相較炸蝦，我個人更愛雞肉的。

雞肉天婦羅除了搭配洋蔥還有一根青龍椒，炸青龍他們也有額外販售，可見也是挺受歡迎的，不過我個人就沒那麼喜歡啦。

野菜天婦羅 $85

他們家的野菜天婦羅我真的超級推薦，食材種類有夠豐富，有香菇、杏鮑菇、青椒、青龍椒、洋蔥、茄子、玉米筍、南瓜和地瓜，足足多達9種，每種各有特色，口感也不同，吃起來一點都不會單調，完全不會給人很快就吃膩的感覺。

蔬菜類本身比較清淡，搭配天婦羅醬汁後提味效果格外明顯，超加分的。

麵托絲瓜條 $35、炸芋薯條 $35

麵托絲瓜條 $35

很特別的炸絲瓜，外觀隱約還看得到裡面翠綠的絲瓜，絲瓜非常鮮嫩多水份，讓整個炸物多了些許的濕潤感，口感相當特別，而且吃起來很清爽，女生應該會很喜歡。

不是英國的那種炸魚薯條，店家的魚薯條其實是炸韓國魚板，口感有一點點像炸甜不辣，一開始吃沒啥味道，但嚼著嚼著魚板的味道就出來了，還不錯吃哦，只可惜店家沒有蕃茄醬，感覺這個沾蕃茄醬會很對味。

炸紫菜捲 $35

紫菜捲是老闆娘自己包的，比一般韓式料理店的大上許多，裡面包裹了滿滿的冬粉還有一些碎絞肉、胡蘿蔔，整個口感相當豐富，上面會有淋了店家特製的醬汁，吃起來味道也不會很單調。

日式料理中我特別喜愛的就是日式天婦羅，他們家的天婦羅我覺得真的很可以，用料非常實在，吃起來也完全不油，炸蝦、雞肉和野菜三種都很棒，個人尤其推薦野菜天婦羅，一盒可以吃到近10種不同的蔬菜，有些一時看不出來是啥東西，讓人很有驚奇感。之前店家營業地點不固定，現在都固定在梧棲這邊擺，這樣子真的蠻好的，想吃的話就不用再看日子決定要去哪買了，沒吃過的人推薦可以去買來吃看看喔。

雙甲韓食

地址：台中市梧棲區中興路217巷與號雲集街口

電話：0909-668814

營業時間：星期二三四五15:00-20:00

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁：雙甲韓食

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」