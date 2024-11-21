台中北極星耶誕村開放了！北歐雪境星耀耶誕樹、極星水晶球 浪漫登場必打卡
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台中免費新景點/2024台中耶誕景點/台中聖誕景點～台中免費聖誕景點又一發～北極星耶誕村新登場！10公尺高光芒四射的12芒北極星聖誕樹，鑲著銀白色及金色的耶誕星球，奢華時尚的耀眼浪漫極了。2024聖誕景點北歐雪境好夢幻啊，絕對是約會必拍打卡點。隨著氣溫越來越低，也越來越有耶誕氣氛，快來拍台中耶誕景點。
北極星耶誕村在哪裡？
北極星耶誕村地點就在台中新光三越一樓廣場，從他們粉絲團發布的照片就能看到漂亮的聖誕裝置，大型聖誕樹旁邊有冰晶球以及雪地麋鹿，白天看真的很吸睛。
新光三越聖誕村必拍場景
雖然場地不大，但是各個角度拍照超夢幻！白天晚上都好美~
星耀耶誕樹
超巨大的星耀耶誕樹搭配雪白的地面，真的會有出國的FU啊～
前面還有教堂般的童話場景，晚上點燈後超夢幻！美呆了～
極星水晶球
聖誕樹旁還有一顆極星水晶球！有夠美的～超級浪漫⋯⋯
冰晶球正面、旁邊、後面，每個角落都能拍出超夢幻的照片。
銀霜雪地森林
雪白的奇幻森林秘境裏頭有兩隻聖誕麋鹿身影，晚上點燈後比白天好看許多，強烈建議晚上再來拍，超好看～
旁邊沿著惠來路還有一整排燈海，也是很漂亮。
光是聖誕樹就讓我們拍很久，大人小孩都好開心。
旁邊大遠百也有聖誕樹喔～搭配電影海洋奇緣2，旁邊有電影主角及大螢幕播放電影片段。可以順便去拍拍照，一次收集兩顆聖誕樹。
北極星耶誕村
地點：台中市西屯區台灣大道三段301號1樓
台中聖誕景點
台中免費聖誕景點~北極星耶誕村新登場！10公尺高光芒四射的12芒北極星聖誕樹，鑲著銀白色及金色的耶誕星球，奢華時尚的耀眼浪漫極了。2024聖誕景點北歐雪境好夢幻啊，絕對是約會必拍打卡點。隨著氣溫越來越低，也越來越有耶誕氣氛，快來拍台中耶誕景點。
台中第一顆海洋聖誕樹登場～搭配電影海洋奇緣2，旁邊有電影主角及大螢幕播放電影片段。
大馬路邊出現超可愛的巨型聖誕屋！繽紛的色彩超級吸睛，不僅晚上很好拍，白天也是超漂亮！
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