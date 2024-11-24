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這次彰化贏了！絕美「隱藏版小南法」甜點店現身 最強「異國風建築+稀珍古董+精緻甜點」有夠Chill

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@153_mom授權及店家IG@vnvpatisserie
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真的是在彰化！跑咖新點現身，彰化這間法式甜點巧克力店有「隱藏版小南法」之稱，鵝黃色異國風建築超吸睛，單看照片不說，真的會以為是歐洲的某個絕美秘境，不少人看到都驚呼「這間太華麗了」、「居然在彰化！」、「簡直是皇宮」。

圖／IG@153_mom授權
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圖／店家IG@vnvpatisserie
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這次彰化贏了！這間新開幕的夢幻法式甜點巧克力店「VNV Pâtisserie et Chocolaterie」隱身在彰化市山中街，暖色系的南法風情歐式建築、珍藏古董與藝術品與道地精緻的甜點，讓人有秒飛歐洲的錯覺，難怪會被稱作是「隱藏版小南法」。從店外到室內，再到可口餐點，每處每樣都好拍，探過店的網友分享「環境真的超美」、「是家甜點跟裝潢都很漂亮的店」。

圖／IG@153_mom授權
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圖／店家IG@vnvpatisserie
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這個也想點、那個也想點，有選擇困難的朋友，建議可以直接選擇「法式甜點饗宴」，還有雙人套餐也被大推，每款甜點造型都好別緻，吃起來口感層次豐富，是會令人驚豔的味覺體驗。現在不用傷腦筋，套餐點下去就對了。

圖／IG@153_mom授權
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特別一提的是，為確保每一份法式下午茶套餐的食材保持最佳新鮮度，這間店採預約制，記得在預訂時選擇下午茶套餐或內用單點；內用時間為110分鐘，每人低消540元，另加收10%服務費。

VNV Pâtisserie et Chocolaterie 法式甜點巧克力店

地址：彰化縣彰化市山中街262-30號

營業時間：12:00-18:30（週日、一、二公休）

注意事項：採預約制；低消每人540元，另加收10%服務費；可刷卡

IG：https://www.instagram.com/vnvpatisserie/

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下午茶 巧克力 彰化美食 歐洲 熱門打卡 甜點 秘境

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