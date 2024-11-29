台中老宅咖啡館超懷舊！「Douzi美術館站」咖啡館 碗公裝咖啡尬私房老菜脯絕妙組合
udn走跳美食／Kiwi
好玩的咖啡館帶給你不同的體驗，Douzi美術館站，位在台中西區五權三街巷，開業已經十年以上的老宅咖啡館，咖啡館以碗公裝咖啡、茶品，再加上私房的老菜脯，懷舊的氛圍讓這裡也變得與眾不同啦！老闆超好聊天，我們聊起彰化也能搭上線，聊起他的口袋名單也可以搭上線，他說這一彰化一台中喝咖啡喝得厲害，到底今天是跟誰一起暢快拎嘎逼啦！
台中咖啡Douzi美術館站在哪？
台中Douzi美術館站這家店光看外觀就是個頂天立地的男紙開的店啦！復古的外觀環境設計是Papa的咖啡口袋名單，笑翻！娘娘翻牌時覺得這家很好玩就欽點這家啦～
據說這建築已經有60年，是越戰時期的社會住宅，很特別吧！夜晚坐在這好舒服呀！
我們在營業時間抵達Douzi美術館站，結果老闆恰好外出，耶沒有過很久我們入內啦！這裡屬於老宅咖啡館，整個氛圍很不同，咖啡師陳竹森也是個很厲害的角色啊！
懷舊的氛圍很特別吧！
台中Douzi美術館站菜單MENU
Douzi美術館站沒有制式的菜單，這感覺就很像第一名到第三名的感覺，酷吧！
咖啡師全憑30多年經驗，直接問客人想要怎樣的咖啡，偏好，沖泡法，就這樣開始第一杯到第三杯～
第一杯是秘魯、卡哈馬卡～
我們都可以分享到這杯咖啡～好開心！早期農業社會一個碗打片天下無敵手，可以裝飯、喝湯、喝茶～現在拿來喝咖啡是否也有點懷舊感了呢？
衣索比亞，花弄蝶，老闆的虹吸拿捏的穩妥妥的，恰到好處的時間點～
跟老闆提起我想要淺焙不太酸的豆子，挑了一支想了一下可以做虹吸，就迅速沖煮，以最快的方式呈現，風味優雅細緻。
我覺得挺不錯的，整個風味的呈現跟尾韻都是我喜歡的，很不偏不倚的正中我心！
坦尚尼亞，吉力馬札羅
老闆特別給我們拍澎澎的樣子，看來這裡有很多攝影師來訪，老闆才會曉得我們想要拍什麼～
咖啡師陳竹森咖啡經驗很豐富耶！我們邊喝仍舊沒有休息過的嘴～一直聊天著。
以白瓷碗盛裝咖啡，配上一疊切片的老菜脯真的很棒呢！
來自屏東的白玉蘿蔔曬足49天還有放到甕裡5年以上，比10年老菜脯更香甜。
這老老的氛圍也是我們很喜歡而且記憶點很深的一家店。
老闆的私藏高粱，喝上一杯比威士忌更優質，這我喜歡～
帶了兩個妹子都不能喝，都不曉得我們喝了酒就會開心暢快聊起來，後來又喝了更好了酒，醇香的尾韻最後再來巧克力，真的回憶整點。
在台中玩味Douzi美術館站咖啡，還可以遇到不同的咖啡師，30多年的經驗，可以說成精了！聊個天南地北，聊酒、聊咖啡、聊輔導絕對都難不倒他，Douzi美術館站再加上私房的老菜脯，讓這一切都變得與眾不同，走吧！讓我們一起去拎嘎逼。
Douzi美術館站
地址：台中市西區五權三街268號
電話：042372-2863
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