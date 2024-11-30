彰化市銅板小吃！沒招牌的「阿姊香腸攤」深受在地人喜愛 還傳承三代
udn走跳美食／Kiwi
說起大腸包小腸這國民美食，彰化市銅板小吃還真不少家，透過黛西妹妹推薦這家讚，彰化市沒招牌的阿姊香腸攤位在彰化市彰興路上，距離74線道很近，也是往來卡車司機超愛買的一家小攤，每個人都包好幾組走，看來真的很厲害！彰化市美食阿姊香腸攤的香腸是自家灌的很好吃，再加上米腸每日都是去市場購買，不來上一組大腸包小腸很對不起自己啦！
沒招牌的阿姊香腸攤在哪？
阿姊香腸攤位在彰化市彰興路一段508號，距離彰化水森林農場也很近羊舍鮮羊乳都可以一起來走走逛逛～
彰化市阿姊香腸攤香腸瀑布晚來看不到
每天固定量賣完就沒有，炭火吱吱作響讓人好有食慾！
比外面的香腸還好吃，現烤的話多汁又飄香，每一口都會讓人流連忘返。
必備的蒜頭是很多人都會拿上一把快樂一口蒜頭、一口香腸～
加上黃瓜絲更加的爽口清甜～
彰化市火紅的小吃在這啦～沒招牌的阿姊香腸攤深受在地人喜愛還傳承三代，真的很酷！下午一點半開始沒有早點來很快就沒有了，我就是吃完一組好吃後又再回頭買一組，喜愛炭烤香氣的人我想應該也很喜愛這簡簡單單的銅板小吃，很滿足配蒜頭也很香～外皮酥脆的香腸，滿滿肉汁不肥膩，米腸也是很OK，咬的斷不用擔心啦！有機會來就買上幾組吃吃啦～
沒招牌的阿姊香腸攤
住址：彰化市彰興路一段508號
電話：0933 239 543
營業時間：13:30–17:30六日休
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