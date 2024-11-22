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180度湖景第一排！ 南投日月潭最美「先得月 Tea lounge」景觀咖啡館 觀湖耍廢超chill下午茶

Kiwi樂活食旅／ 文、圖／Kiwi

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到南投旅行，會想要來這看看景色，日月潭最美的咖啡館在這，先得月咖啡館，180度絕美的視角，湖景第一排直接送給你，南投美食推薦先得月咖啡館對面就是文武廟，逛逛文武廟走走年梯步道，再來喝杯午茶享受自然風光與景緻，太浪漫了啦！

南投日月潭先得月咖啡館

承億文旅潭日月，先得月Tea lounge，12點才有開放入內用餐，所以我們大概12點半就抵達先得月。

很可愛的環境外面也有夢獸在這裡駐守，很有意境的竹林感，氛圍可說是很美。

我們直奔南投日月潭先得月咖啡館，想要來個包場，果然只有我們一組客人～嗨心。

這裡有案受飲品、甜點，來個愜意午茶嘟嘟好。

這裡的環境很舒適，很像迷你版的圖書室，但是光外面景色就讓人喜歡不已！

非假日早點來還可以拍空景，我喜歡它的氛圍完全無死角的看著日月潭放空，美不勝收啊！

果然是網美咖啡館，任何一處角落都好好拍照呀！

隨意的穿搭風都可以好美～

天氣好瑚景美，自然怎麼拍都美！正午12點在這有點曬，拍完照我們就直接到室內吹冷氣。

點上先得月飲品，每人低消一杯飲品，窗景位置第一排，坐在外面很熱，但裡面很舒服。

南投日月潭真的很適合兩日遊，加碼日月潭旅遊必吃必玩25景點美食日月潭最美的咖啡館在這，先得月咖啡館，想要最美的視角，想要湖景第一排，就來這喝喝午茶啦！

先得月 Tea lounge

住址：南投縣魚池鄉中正路58號

電話：04 9285 5455

營業時間：12:00–19:00

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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