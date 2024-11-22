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全新森活據點！中捷松竹站 連續2天「居市森駅」活動登場

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台中捷運松竹站戶外廣場打造全新的森活據點－居市森駅。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供
台中捷運松竹站戶外廣場打造全新的森活據點－居市森駅。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】台中捷運松竹站有「綠空廊道最美休息區」之稱，為提供更舒適、休閒的交流環境，台中捷運公司（簡稱中捷公司）與台灣知名露營品牌「BLACK DESIGN」團隊攜手，歷經近6個月的籌備，將松竹站戶外廣場打造成全新的森活聚點「居市森駅」（G4 Re-Station），11/23、11/24盛大開幕，現場將有音樂表演、藝術展覽、親子手作課程及市集，歡迎一起來體驗「森活」的多樣魅力。

中捷公司表示，松竹站作為雙鐵共構中心樞紐，也是台中綠空廊道中重要一環，提供城市中難得的自然氛圍，因此近年來逐漸轉型為居民以及旅客休閒漫步、騎車漫遊首選。看準松竹站的獨特地理優勢，中捷與台灣知名露營品牌「BLACK DESIGN」合作，將自然環境與「BLACK DESIGN」設計質感融合，於松竹站戶外廣場打造「居市森駅」(G4 Re-Station）品牌，作為居民與遊客共享的社交與文化平台，初期規劃多元形態的藝術裝置進駐，後續會引進店鋪，定期舉辦各類活動，鼓勵社區互動，促進森活交流。

▲居市森駅活動11/23-11/24開幕。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供
▲居市森駅活動11/23-11/24開幕。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

「居市森駅」將於11/23、11/24隆重開幕，連續兩天12:00-17:00有音樂表演、藝術展覽、親子手作課程及各類市集，擁有廣大粉絲的「小蝸牛市集」也將帶領多樣特色攤商於現場展售，活動精彩可期，快前來探索嶄新的聚集地，一同享受美好的時光，體驗「森活」的多樣魅力。

BLACK DESIGN 團隊指出，希望「居市森駅」成為大家生活中的一部分，無論是品味美食、享受音樂、參與工作坊，這裡都有豐富的選擇。中捷公司表示，捷運綠線通車3年多以來，除了致力提供高品質的運輸服務，中捷積極走入社區，成為扶植在地企業、培養青創產業的推手，透過發覺在地特色與價值，塑造獨一無二的中捷體驗。

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