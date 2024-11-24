上海酸菜魚連鎖品牌旋風登台 獨具匠心湯頭攻佔老饕味蕾！

【酸小七｜酸湯魚】坐落於南屯區五權西路上，鄰近捷運南屯站，店家2024年3月開始營運，品牌將風味多元的高湯與酸爽脆口的酸菜，佐以台灣在地蔬果，打造出滋味天然、溫潤順口的鮮美湯底，再加入花椒、辣椒等辛香料，讓其風味更有層次感，不論是搭魚肉，誘人辣香與鮮明麻韻在酸爽的湯頭帶領下，呈現出令人念念不忘的好滋味。

用餐環境採用黑色工業風的裝潢搭配灰白牆面營造出設計格調，溫馨木紋地板與翠綠植栽點綴其中，讓環境更有溫度，寬敞的用餐環境，使得民眾能夠享有無壓迫感的用餐體驗。眾多所求，台灣酸小七陸續開放加盟合作，全台限量18家分店，在未來，與總部一起在台灣打造美食共饗平台。

▲店門口設置了酸湯魚造型的裝置藝術，是許多民眾來店必打卡的景點之一。

「酸小七」來自上海成立於2016年，是以「檸檬青花椒魚、番茄酸湯魚、金湯酸菜魚」等特色菜經營的連鎖品牌，由於深受消費者的喜愛，並獲得廣大群眾的高度認可；因此，酸小七在整個國際市場上已然發展上千間連鎖分店的知名品牌。而後，多秝貿易有限公司取得台灣獨家代理權，促使將品牌及源自雲貴及四川地區的傳統美食帶進台灣，並且打造在地廚師團隊，不僅在口味上融合當地的飲食習慣，更是將台灣當地食材與辛香料結合，並融入創意巧思，開發出匠心獨運的酸湯魚系列料理，帶給台灣更多樣化的美食新選擇。

主打先喝湯後吃魚，傳統酸菜魚主打的酸菜是醃製過的，配上檸檬和番茄透過自然釀酸製作的酸湯，不僅營養更全面，而且解油膩更開胃，藤椒和檸檬的搭配更是對酸味的創新。

▲（左）酸小七酸湯魚總廚─陳嵩允、（右））酸小七酸湯魚台灣總代理─江博于。

│霸王酸菜魚雙人套餐

重磅新登場的「霸王酸菜魚」，嚴選鮮嫩魚肉與秘制酸菜相映融合，搭襯青花椒與大紅袍及數種天然辛香料完美比例調製，箇中風味香、麻、辣而不膩，相別於雲貴地區，川味型酸菜魚的性情為酸中帶辣，香麻爽口、豐富層次在味蕾中環繞，餘味無窮；同期推出的霸王套餐，其中搭配數十種辛香料獨門調配的乾鍋魚及酸辣粉，更是2至3人揪團紓壓爆汗的美食首選。

▲圖片來源：酸小七

▲酥脆魚片泡入湯中味道更是一絕！

▲雙人套餐內含中盛霸王酸菜魚1份、乾鍋魚1份、一口酸辣粉2份、小酥肉1份、白飯2份、氣泡飲2杯。

▲乾鍋魚。酥炸鮮魚片搭配台灣特選火腿、鵪鶉蛋、蓮藕、米血等配料，再加上酥脆米餅口感層次更豐富，與獨家辣醬一同乾炒，讓醬料的風味附著在食材裡，每一口都能品嚐到充滿辣椒與辛香料香氣與風味，辣勁十足卻又忍不住一口接一口，上癮滋味成功打動嗜辣者的嘴。

▲鹹香涮嘴的「小酥肉」是店內廣受好評的炸物小點，表皮酥脆、越嚼越香讓人一吃便愛上！

除了新品「霸王酸菜魚雙人套餐」外，「酸小七」多樣化的菜色滿足各種消費者的需求，不論是清爽果味的「金湯酸菜魚」、鹹香酸甜「紅酸湯牛肉」、麻味為主的「青花椒烤魚」都深受饕客愛戴！

除了套餐跟單點飲品外，店內提供免費的「桑葚紅棗茶」、「菊花決明子茶」，茶包可供現場沖泡，養生又解辣的熱茶搭配美食再恰當不過。

【酸小七｜酸湯魚】憑藉著酸爽開胃、香中帶麻的酸湯系列，搭配品牌精心準備特選菜餚與飲品，成功在台灣競爭激烈美食戰場中闖出好口碑，也成為在地特色美食之一！透過舒適的用餐環境、組合多變的主餐、豐富多樣的小菜都讓人愛不釋手，不論是個人獨享或是多人聚餐皆合適。

【酸小七｜酸湯魚】

店家地址：台中市南屯區五權西路二段518-1號

店家電話：0423893909

營業時間：11:00–00:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3WcD98n





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