快訊

賈永婕現身東京巨蛋應援中華隊 曬11年前舊照「哪來勇氣穿比基尼」

AI即時客服竟能幫忙寫程式？網友朝聖瘋玩 北捷：勿濫用公共資源

12強賽／台灣應援響徹東京巨蛋 清宮幸太郎：聲音大到不行

上海酸菜魚連鎖品牌旋風登台 獨具匠心湯頭攻佔老饕味蕾！

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【酸小七｜酸湯魚】坐落於南屯區五權西路上，鄰近捷運南屯站，店家2024年3月開始營運，品牌將風味多元的高湯與酸爽脆口的酸菜，佐以台灣在地蔬果，打造出滋味天然、溫潤順口的鮮美湯底，再加入花椒、辣椒等辛香料，讓其風味更有層次感，不論是搭魚肉，誘人辣香與鮮明麻韻在酸爽的湯頭帶領下，呈現出令人念念不忘的好滋味。

用餐環境採用黑色工業風的裝潢搭配灰白牆面營造出設計格調，溫馨木紋地板與翠綠植栽點綴其中，讓環境更有溫度，寬敞的用餐環境，使得民眾能夠享有無壓迫感的用餐體驗。眾多所求，台灣酸小七陸續開放加盟合作，全台限量18家分店，在未來，與總部一起在台灣打造美食共饗平台。

▲店門口設置了酸湯魚造型的裝置藝術，是許多民眾來店必打卡的景點之一。
▲店門口設置了酸湯魚造型的裝置藝術，是許多民眾來店必打卡的景點之一。

「酸小七」來自上海成立於2016年，是以「檸檬青花椒魚、番茄酸湯魚、金湯酸菜魚」等特色菜經營的連鎖品牌，由於深受消費者的喜愛，並獲得廣大群眾的高度認可；因此，酸小七在整個國際市場上已然發展上千間連鎖分店的知名品牌。而後，多秝貿易有限公司取得台灣獨家代理權，促使將品牌及源自雲貴及四川地區的傳統美食帶進台灣，並且打造在地廚師團隊，不僅在口味上融合當地的飲食習慣，更是將台灣當地食材與辛香料結合，並融入創意巧思，開發出匠心獨運的酸湯魚系列料理，帶給台灣更多樣化的美食新選擇。

主打先喝湯後吃魚，傳統酸菜魚主打的酸菜是醃製過的，配上檸檬和番茄透過自然釀酸製作的酸湯，不僅營養更全面，而且解油膩更開胃，藤椒和檸檬的搭配更是對酸味的創新。

▲（左）酸小七酸湯魚總廚─陳嵩允、（右））酸小七酸湯魚台灣總代理─江博于。
▲（左）酸小七酸湯魚總廚─陳嵩允、（右））酸小七酸湯魚台灣總代理─江博于。

│霸王酸菜魚雙人套餐

重磅新登場的「霸王酸菜魚」，嚴選鮮嫩魚肉與秘制酸菜相映融合，搭襯青花椒與大紅袍及數種天然辛香料完美比例調製，箇中風味香、麻、辣而不膩，相別於雲貴地區，川味型酸菜魚的性情為酸中帶辣，香麻爽口、豐富層次在味蕾中環繞，餘味無窮；同期推出的霸王套餐，其中搭配數十種辛香料獨門調配的乾鍋魚及酸辣粉，更是2至3人揪團紓壓爆汗的美食首選。

▲圖片來源：酸小七
▲圖片來源：酸小七

▲酥脆魚片泡入湯中味道更是一絕！
▲酥脆魚片泡入湯中味道更是一絕！

▲雙人套餐內含中盛霸王酸菜魚1份、乾鍋魚1份、一口酸辣粉2份、小酥肉1份、白飯2份、氣泡飲2杯。
▲雙人套餐內含中盛霸王酸菜魚1份、乾鍋魚1份、一口酸辣粉2份、小酥肉1份、白飯2份、氣泡飲2杯。

▲乾鍋魚。酥炸鮮魚片搭配台灣特選火腿、鵪鶉蛋、蓮藕、米血等配料，再加上酥脆米餅口感層次更豐富，與獨家辣醬一同乾炒，讓醬料的風味附著在食材裡，每一口都能品嚐到充滿辣椒與辛香料香氣與風味，辣勁十足卻又忍不住一口接一口，上癮滋味成功打動嗜辣者的嘴。
▲乾鍋魚。酥炸鮮魚片搭配台灣特選火腿、鵪鶉蛋、蓮藕、米血等配料，再加上酥脆米餅口感層次更豐富，與獨家辣醬一同乾炒，讓醬料的風味附著在食材裡，每一口都能品嚐到充滿辣椒與辛香料香氣與風味，辣勁十足卻又忍不住一口接一口，上癮滋味成功打動嗜辣者的嘴。

▲鹹香涮嘴的「小酥肉」是店內廣受好評的炸物小點，表皮酥脆、越嚼越香讓人一吃便愛上！
▲鹹香涮嘴的「小酥肉」是店內廣受好評的炸物小點，表皮酥脆、越嚼越香讓人一吃便愛上！

除了新品「霸王酸菜魚雙人套餐」外，「酸小七」多樣化的菜色滿足各種消費者的需求，不論是清爽果味的「金湯酸菜魚」、鹹香酸甜「紅酸湯牛肉」、麻味為主的「青花椒烤魚」都深受饕客愛戴！

除了套餐跟單點飲品外，店內提供免費的「桑葚紅棗茶」、「菊花決明子茶」，茶包可供現場沖泡，養生又解辣的熱茶搭配美食再恰當不過。

【酸小七｜酸湯魚】憑藉著酸爽開胃、香中帶麻的酸湯系列，搭配品牌精心準備特選菜餚與飲品，成功在台灣競爭激烈美食戰場中闖出好口碑，也成為在地特色美食之一！透過舒適的用餐環境、組合多變的主餐、豐富多樣的小菜都讓人愛不釋手，不論是個人獨享或是多人聚餐皆合適。

【酸小七｜酸湯魚】

店家地址：台中市南屯區五權西路二段518-1號

店家電話：0423893909

營業時間：11:00–00:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3WcD98n


延伸閱讀//南屯超人氣炭燒鍋物！酸白菜火鍋、眷村麵食糕點圍爐必嚐！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

四川 火鍋 酸菜魚

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

影／鹿港馬拉松美食小吃端上補給站 選手大呼吃得好過癮

宣洩對社會不滿？上海路面「操」字成打卡熱點

北車有農糧市集 嘗鮮原民獨特風味

米其林指南新進榜 跨文化美食盛宴

相關新聞

上海酸菜魚連鎖品牌旋風登台 獨具匠心湯頭攻佔老饕味蕾！

今年全台颳起酸菜魚旋風，這酸麻的雲貴及四川地區傳統美食已成為台灣最具人氣的料理，吸引許多餐飲集團紛紛插旗，但如果你想要品嚐具豐富多樣化的酸菜魚，那你不能不知道這個品牌–「酸小七」。

180度湖景第一排！ 南投日月潭最美「先得月 Tea lounge」景觀咖啡館 觀湖耍廢超chill下午茶

udn走跳旅遊／Kiwi 到南投旅行，會想要來這看看景色，日月潭最美的咖啡館在這，先得月咖啡館，180度絕美的視角，湖景第一排直接送給你，南投美食推薦先得月咖啡館對面就是文武廟，逛逛文武廟走走年

台中北極星耶誕村開放了！北歐雪境星耀耶誕樹、極星水晶球 浪漫登場必打卡

udn走跳旅遊／商妮吃喝遊樂 台中免費新景點/2024台中耶誕景點/台中聖誕景點～台中免費聖誕景點又一發～北極星耶誕村新登場！10公尺高光芒四射的12芒北極星聖誕樹，鑲著銀白色及金色的耶誕星球，

清水服務區試營運啟動！50個櫃位、星巴克全新風貌好拍好逛

新風貌「清水服務區」於11/15試營運囉！全新50個櫃位、嶄新造型的星巴克打造出新餐飲賣場空間，也有不少知名品牌、伴手禮店首次進駐服務區，讓服務區每一層樓層都有驚喜！成功吸引南北來往的遊客！

這就是熟悉的韓國味！韓國老闆開的文青風「韓式湯飯」，海鮮煎餅、韓式菜包肉都吃得到

udn走跳美食／強生與小吠 熱愛韓式的強生與小吠雖然九月中才從首爾回來，但韓食魂還是在燃燒啊！終於來吃想吃很久的文青風韓式湯飯▸In the SEOUL◂啦！ In the SEOUL

新社花海暨台中國際花毯節繽紛多彩 攝影師不藏私取景大公開！

【旅奇傳媒/編輯部整理】新社花海暨台中國際花毯節活動已於11/09起盛大展開！今年於農業部種苗改良繁殖場二苗圃展開為期23天的花卉盛典，總面積約30公頃，花海景觀面積13.5公頃，新社花海透過多肉植物

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。