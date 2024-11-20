清水服務區試營運啟動！50個櫃位、星巴克全新風貌好拍好逛

全台營收最高、擁有極佳夜景的台中「清水服務區」經過長達8個月的整修，終於在11/15對外試營運囉！嶄新的清水服務區，白藍相間大片玻璃陽光灑進來，不僅採光極佳，還有螢幕投射水族館，魚兒水中游，入口意象則是有「風箏大造型」象徵台中海線，還有全新50個櫃位跟嶄新造型的星巴克。

▲圖片來源：交通部高速公路局中區養護工程分局

▲圖片來源：交通部高速公路局中區養護工程分局

清水服務區今年3月起裝修，全面啟動改裝作業，新餐飲賣場空間已完工，於11/15開始試營運，全新50個櫃位中，當中有1/3是新面孔，像是鳳梨酥、抹茶可頌、冰淇淋等，也有不少知名品牌、伴手禮店首次進駐服務區，部分品牌還有服務區限定口味，預計12月中旬全面啟用。

▲圖片來源：交通部高速公路局中區養護工程分局

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以「清水風帆馳乘飛翔」為主題，清水服務區建築外觀以船舶意象為設計，有如一艘揚帆出航的清水服務區，連結「清水」地區自然與人文景觀特色，作為服務區的營運內容及空間素材，打造一個結合在地特色。室內設計主題概念：延續「船舶」概念，打造搭載著在地風情的探索船。

▲圖片來源：交通部高速公路局中區養護工程分局

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服務區2樓有著絕佳的觀景平台，從日落到日出皆呈現不同風貌的景緻，在觀景平台上，白天可眺望清晰明亮的大台中，到了夜晚則成為觀星賞月、遠眺點點星光亮起的絕佳視野。

服務區3樓則是星巴克咖啡廳，以「招潮蟹」為意象設計外觀，呼應高美濕地的設計風格，成為服務區的一大亮點。

▲圖片來源：交通部高速公路局中區養護工程分局





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