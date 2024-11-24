舊旅社變身復古咖啡廳！走進彰化巷弄內，瞬移記憶中的阿公阿嬤家

彰化去哪吃喝？彰化市區 咖啡廳推薦，彰化火車站附近咖啡廳「紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳」我把車停在彰化和平路上，徒步當作散步前往鄰近鄰近小西巷弄、愛治文具房的紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳，紅葉大旅社無提供預約訂位服務，紅葉大旅社地址交通、菜單低消資訊

如何前往紅葉大旅社

如何前往紅葉大旅社？紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳位址於彰化縣彰化市長安街100巷5號，紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳位於巷弄內，騎車或者開車前往的旅人建議可將車子停於彰化長安街上或者彰化和平路的路邊停車格，再步行前進紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳唷！紅葉大旅社鄰近小西巷弄、彰化火車站、彰化老担阿璋肉圓，紅葉大旅社營業時間 11 : 00 – 18 : 00，週三固定公休日（如有不定休會另行公告），更多公告與最新資訊可以上紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳官方 instagram 查詢，旅人入店可以請先看官方instagram 的置頂文唷！

紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳環境

過去在彰化小西街正值熱鬧時代「紅葉大旅社」原名叫「東方旅社」曾經真是一間旅社！歷經物換星移、世代變遷，現今紅葉大旅社成了復古咖啡廳，也是童玩館，前往紅葉大旅社的過程，走過人聲鼎沸的市場、人山人海排隊的彰化老担阿璋肉圓，走進彰化巷弄內，保留古早的復古窗框，推開紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳大門的那一刻，瞬間把我拉回在阿公阿嬤家的記憶！那個紅色拼接磨石子樓梯、紅色階梯把手及每盞燈、傳統電話，以及磨石子材質地板都太令人沉浸於回憶中！

紅葉大旅社僅開放一樓空間，於紅葉大旅社櫃台拿了菜單，自行找位子坐，再於紅葉大旅社櫃檯點餐付錢（紅葉大旅社僅供現金支付唷）我選擇偏角落的沙發區坐下，老屋內的沙發座椅有點年紀，紅葉大旅社座位區無額外提供插座使用，建議旅人攜帶的筆電或手機記得充飽電唷！

紅葉大旅社菜單、低消

紅葉大旅社無提供預約訂位服務，消費以現金為主，紅葉大旅社低消一人一杯 飲品，續杯可享 8折（限同品項），餐時與甜點不可折抵。紅葉大旅社內用時間為100分鐘（如無人候位則不在此限），紅葉大旅社屬於寵物友善咖啡廳，毛小孩要記得繫牽繩或進籠哦！我在紅葉大旅社點了期間限定的果果冰茶及焦滴滴苦布丁，安靜自己一個人的時間。

紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳菜單（最新菜單資訊以店家官方公告為準）▼

彰化市區咖啡廳｜紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳

地址：彰化縣彰化市長安街100巷5號

營業時間：11:00 – 18:00，週三固定公休日（如有不定休會另行公告）

無提供預約訂位服務，光雕設計、咖啡廳、童玩館

紅葉大旅社instagram：https://www.instagram.com/redleaf.hotel/

光滿樓出品：@lightfullstudio

文章來源：大花說 FB：大花說

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