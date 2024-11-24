街邊貨櫃屋日本料理！有多種壽司和美味丼飯，鮭魚味噌湯還可以續
udn走跳美食／強生與小吠
這家在Google Map搜尋梧棲美食時候跑上來，會來的原因還不是因為強生愛吃日式料理，而是發現他竟然是一家貨櫃屋。趁秋高氣爽的天氣，坐路邊用餐還可以，也不會太熱。
醇壽司│環境
醇壽司的對面是梧棲的浪人鐵板燒，應該很多在地人都知道在哪裡。醇壽司很好找，地址打對就會直接停在門口，附近路邊也很好停車。
醇壽司│菜單
來看看他們的菜單。
主打新鮮平價為主，看到星鰻40元眼睛都亮了。
也有好吃的丼飯可以選擇，九種不同口味任君挑選。
餐具和紙本菜單自己來嘿～
醇壽司│餐點表現
星鰻干貝丼 + 單點一份星鰻
這是套餐所有東西，湯可以續。因為愛吃鰻魚所以星鰻的份量多加一份在碗內了。碗內的右邊有大干貝，其他也有小顆的干貝襯托。整體吃起來男生可以飽但不會很飽，當天是直接續湯一次。
味噌湯裡面的料不隨便，有鮭魚肉和豆腐，喝的出來是用心熬煮的，而且可以續湯很讃。
星鰻干貝好好吃！鰻魚新鮮沒有腥味，稍微帶點甜的醬料讓胃口大開，上面還有鮭魚卵和蔥鹽，整體酸甜和鹹的口味都有。干貝扮演很好的角色，很Q。
至少過的干貝，香甜好吃。
醋飯本人也還是不會太過於黏膩，煮得很好吃。
就是這樣，一大口直接吃，超爽！
醇壽司
地址：台中市梧棲區居仁街文化路二段十字路口橘色貨櫃屋
電話：04 2656 6877
營業時間：11:00-19:30 ; 週一公休
FB：醇壽司
文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～
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