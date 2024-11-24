快訊

12強Live／中華隊抗日挑戰3大賽首冠 隊長陳傑憲重返先發

川普親自坐鎮加薩停火談判！準白宮發言人：將任首席談判代表

遞補不分區立委為了制衡黃國昌？ 王義川飆「3金句」

街邊貨櫃屋日本料理！有多種壽司和美味丼飯，鮭魚味噌湯還可以續

強生與小吠的HYPER人蔘～／ 文、圖／強生與小吠

udn走跳美食／強生與小吠

這家在Google Map搜尋梧棲美食時候跑上來，會來的原因還不是因為強生愛吃日式料理，而是發現他竟然是一家貨櫃屋。趁秋高氣爽的天氣，坐路邊用餐還可以，也不會太熱。

壽司│環境

醇壽司的對面是梧棲的浪人鐵板燒，應該很多在地人都知道在哪裡。醇壽司很好找，地址打對就會直接停在門口，附近路邊也很好停車。

醇壽司│菜單

來看看他們的菜單。

主打新鮮平價為主，看到星鰻40元眼睛都亮了。

也有好吃的丼飯可以選擇，九種不同口味任君挑選。

餐具和紙本菜單自己來嘿～

醇壽司│餐點表現

星鰻干貝丼 + 單點一份星鰻

這是套餐所有東西，湯可以續。因為愛吃鰻魚所以星鰻的份量多加一份在碗內了。碗內的右邊有大干貝，其他也有小顆的干貝襯托。整體吃起來男生可以飽但不會很飽，當天是直接續湯一次。

味噌湯裡面的料不隨便，有鮭魚肉和豆腐，喝的出來是用心熬煮的，而且可以續湯很讃。

星鰻干貝好好吃！鰻魚新鮮沒有腥味，稍微帶點甜的醬料讓胃口大開，上面還有鮭魚卵和蔥鹽，整體酸甜和鹹的口味都有。干貝扮演很好的角色，很Q。

至少過的干貝，香甜好吃。

醋飯本人也還是不會太過於黏膩，煮得很好吃。

就是這樣，一大口直接吃，超爽！

醇壽司

地址：台中市梧棲區居仁街文化路二段十字路口橘色貨櫃屋

電話：04 2656 6877

營業時間：11:00-19:30 ; 週一公休

FB：醇壽司

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

台中美食 壽司 貨櫃屋 醬料 鮭魚 鰻魚

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

街邊貨櫃屋日本料理！有多種壽司和美味丼飯，鮭魚味噌湯還可以續

udn走跳美食／強生與小吠 這家在Google Map搜尋梧棲美食時候跑上來，會來的原因還不是因為強生愛吃日式料理，而是發現他竟然是一家貨櫃屋。趁秋高氣爽的天氣，坐路邊用餐還可以，也不會太熱。

這次彰化贏了！絕美「隱藏版小南法」甜點店現身 最強「異國風建築+稀珍古董+精緻甜點」有夠Chill

真的是在彰化！跑咖新點現身，彰化這間法式甜點巧克力店有「隱藏版小南法」之稱，鵝黃色異國風建築超吸睛，單看照片不說，真的會以為是歐洲的某個絕美秘境，不少人看到都驚呼「這間太華麗了」、「居然在彰化！」、「簡直是皇宮」。

舊旅社變身復古咖啡廳！走進彰化巷弄內，瞬移記憶中的阿公阿嬤家

udn走跳美食／大花說 彰化去哪吃喝？彰化市區 咖啡廳推薦，彰化火車站附近咖啡廳「紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳」我把車停在彰化和平路上，徒步當作散步前往鄰近鄰近小西巷弄、愛治文具房的紅葉大旅社光

上海酸菜魚連鎖品牌旋風登台 獨具匠心湯頭攻佔老饕味蕾！

今年全台颳起酸菜魚旋風，這酸麻的雲貴及四川地區傳統美食已成為台灣最具人氣的料理，吸引許多餐飲集團紛紛插旗，但如果你想要品嚐具豐富多樣化的酸菜魚，那你不能不知道這個品牌–「酸小七」。

180度湖景第一排！ 南投日月潭最美「先得月 Tea lounge」景觀咖啡館 觀湖耍廢超chill下午茶

udn走跳旅遊／Kiwi 到南投旅行，會想要來這看看景色，日月潭最美的咖啡館在這，先得月咖啡館，180度絕美的視角，湖景第一排直接送給你，南投美食推薦先得月咖啡館對面就是文武廟，逛逛文武廟走走年

台中北極星耶誕村開放了！北歐雪境星耀耶誕樹、極星水晶球 浪漫登場必打卡

udn走跳旅遊／商妮吃喝遊樂 台中免費新景點/2024台中耶誕景點/台中聖誕景點～台中免費聖誕景點又一發～北極星耶誕村新登場！10公尺高光芒四射的12芒北極星聖誕樹，鑲著銀白色及金色的耶誕星球，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。