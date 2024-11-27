是麵包工作室也是咖啡店！每週僅2天開放內用，環境舒服又雅緻
udn走跳美食／強生與小吠
這家▸小雪Casa◂在小吠的口袋名單裡已經很久了，是麵包工作室也是咖啡店，每週僅有週五週六二天是開放內用日，其他兩天是麵包工作室取件的時間喔！某天在In the seoul吃完午餐後，直接碰運氣來距離不遠的小雪Casa吃個下午茶啦！雖然沒有預約但很幸運剛好店內還有一桌空桌～
小雪Casa去年才從教育大學附近搬到目前在北區的現址，雖然外觀沒有明顯招牌，但整修的很美，在一整排獨棟民宅中也挺好辨認的。
小雪Casa│店內環境
車庫旁有個小庭院，光是大門和窗框的配色就覺得好美哦。
店內環境布置的很舒服又雅緻，處處都能看出店家的用心打造，不過座位竟然只有二桌！洗手間旁的門後就是店家的自宅空間囉，讓我們超意外的。
看著陽光灑落在窗外的樹影，在這裡享受了一段美好的午後時光。
老闆也十分健談有問必答，後來和老闆閒聊店內同時也是自宅的改裝工程，老闆說這個燈是特別從日本親自扛回來的，很美～
小雪Casa│店內環境
店家每週會在粉專公告當週週五週六內用日的餐點品項，週三週四則是吐司和麵包的取件日喔！飲品菜單如下。
以下是輕食和甜點的部份，甜點項目要看櫃台公告哦。
小雪Casa│飲品&甜點
點手沖咖啡老闆會詢問要什麼類型的豆子，強生要求要偏酸的，老闆就說這杯用哥斯大黎加的豆子唷！
❣️手沖咖啡 120元
口味偏酸無誤，順口好喝。
❣️大人咖啡牛奶 130元
熱拿鐵也是順口好喝，奶香味足是小吠喜歡的比例，只可惜比較小杯有點喝不過癮啊哈哈。
❣️秋日栗子布丁 135元
看到栗子可以做布丁覺得很特別就點了，上方加了鮮奶油和栗子；但可能因為栗子的特性，其實吃起來比較不像單純的布丁，口感有點介於像奶酪和果凍之間耶算是蠻特別的。
❣️季節水果鮮奶油蛋糕 180元
這天的季節水果提供的是紅柚蛋糕，鮮奶油打得超細緻口味超香，戚風口感鬆軟，不過這天的紅柚稍微偏酸一點有點小可惜。
覺得既是住家也是營業空間的小雪Casa整理的很美又舒適，很適合坐在這裡聊天或放空啊！麵包好像很厲害的樣子但這天沒點到，有機會再來訂看看囉～
小雪Casa
地址：台中市北區福樂街28號
電話：0912 575 598
營業時間：週三四14:30-18:30；週五六 11:00-18:00
FB：https://www.facebook.com/slightsnow/
文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～
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