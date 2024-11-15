築間日、韓燒肉雙品牌 插旗台中市公益路燒肉一級戰區

築間（7723）繼2023年底於台中市公益路黃金店面開出「紫木槿韓國烤肉」之後，再以日式酒場用餐型態的「築間燒肉本命」，插旗公益路燒肉一級戰區，新店緊鄰「紫木槿韓國烤肉」，雙燒肉品牌比鄰而立，持續擴大築間燒肉系列品牌的事業版圖。

台中「美食之都」的形象越來越鮮明。根據《DailyView網路溫度計》針對台灣「美食之都」的網路聲量調查，台中躋身前三名之列。特別是台中市美食一級戰區公益路和崇德路上，平均每30公尺就有一家火鍋店或燒烤店，品牌之多，口味琳瑯滿目，台中燒肉店的數量更是全台最多，成了另類的「台中之光」。

「築間燒肉本命」全新開幕，歡慶開幕特別推出「開幕限定」整桌享5折優惠。日式酒場氛圍感滿點，超過60款肉品、海鮮、野菜、熱食吃到飽。

「築間燒肉本命」承襲日本燒肉酒場文化，講究各項細節與廚藝工法、體現日本職人精神，提供超過60款以上品項的餐點，包含日本和牛、美國濕式熟成牛小排、美國濕式熟成牛五花、豬梅花、牛舌、和牛腸、海鮮、主廚私房料理等。各式酒品包含：日式清酒、燒酎、沙瓦、韓式燒啤調酒等只要79元起；酒精飲品無限暢飲也只要299元。

「築間燒肉本命」的用餐方式，分別以前世套餐「午膳498元／晚膳及假日588元」、今生套餐「午膳648元／晚膳及假日738元」、來世套餐「午膳798元／晚膳及假日888元」三種價位作區分，用餐時間內吃到飽，滿足大口吃肉、大口喝酒的慾望。

肉品選項中提供了包含美國牛肉羽下部位、日本和牛、美國濕式熟成牛小排、美國濕式熟成牛五花、豬梅花、牛舌、和牛牛腸等。除了吃的到食材的新鮮原味，更有搭上築間燒肉本命特殊調味配方：韓式辣醬、薄鹽麻油、薄鹽蒜香，口味新穎多元。

除了肉品，海鮮部分則有青花魚一夜干、奶油鱸魚、彈牙魷魚翅等，配上蔬菜拼盤（櫛瓜、杏鮑菇、香菇、青椒）。人氣熟食「蟹膏系列」除了原先的蟹膏炒烏龍外，蟹膏炒飯更是淋上滿滿蟹膏，香味四溢。

台中2號店以全新吃到飽型態插旗公益路，室內用餐環境佐入日式木窗框設計，多牆面標語設計融入「人生何奈，來碗孟酒」意象。

築間餐飲集團以火鍋品牌起家，近幾年積極發展燒肉品牌，目前營收占比約為集團全品牌的25%。時序進入火鍋旺季及年底聖誕節、跨年聚餐商機，築間積極佈局國內及海外市場，國內展開街邊店、百貨商場的門店佈局，擴大國內北中南地區的品牌聚落規模，挑戰全球總店數200家。而在新品牌、新門店，以及海外市場佈局多軌並行下，加速市場規模擴張速度，擴大市占率，增添業績動能。