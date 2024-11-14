在地人不捨！ 鹿港60年名店「發記粉粿冰」宣布11月底暫停營業

老店又一間要消失了！ 位於彰化縣鹿港公有第一市場內的入口處，60年知名冰品老攤「發記粉粿冰」，日前貼出暫停營業公告，消息一出，震驚鹿港商圈與在地熟客們，2代老闆親自證實，主要因為租約到期，加上他年事已高，下一代也沒有意願接手，決定經營至11月底，接著就先暫停營業。

圖／翻攝鹿港發記粉粿冰臉書

「發記粉粿冰」於1965年創立，至今已有一甲子，以手工製作的「粉粿」打響名號，攤子上賣著粉粿、米苔目、愛玉、杏仁、仙草等多種甜品，老顧客多半直接選3種配料的綜合冰，到目前為止還有一碗粉粿冰只賣35元的銅板價。

圖／翻攝鹿港發記粉粿冰臉書

店家於臉書發出公告，表示「感謝鄉親老顧客60年來的愛護與支持，本攤預計於113年11月底暫時停止營業，敬請舊雨新知期待再相會！」。據自由時報報導，第一代謝老闆因為人稱「阿發」，就以「發記」為名，謝姓2代老闆從小與父母做粉粿、賣粉粿冰，如今卻因租約到期，決定到11月底暫時停止營業，他也非常捨不得，會不會再找店面繼續營業，未來如何就再觀察看看！