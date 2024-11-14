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彰化隱藏版打卡點！「彩色小葉欖仁樹田」讓你走進童話場景

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／IG@double.leo.tw授權
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位於彰化的彩色小葉欖仁樹田，是拍照愛好者們不可錯過的隱藏版秘境。這片異國情調的小葉欖仁樹林色彩柔和，在陽光照耀下閃閃發光，宛如童話中的美景。當天如果地主不在場，遊客可打電話請老闆來開門，門票僅需50元；若不方便等候，附近還有另一處無圍欄、無標示的小葉欖仁樹區，方便自行探索，景色同樣迷人，讓人忍不住拍下美麗瞬間。

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建議將車輛停在對面的施工區域，停車較為便利。不過，這片彩色小葉欖仁樹田可能是地主種植作為販售用途，無法保證長期存在。為了讓這份美景能夠延續，請遊客們務必保持環境整潔，不亂丟垃圾、不破壞生態，讓後來的旅客也能享受這片純淨的自然之美。

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除了小葉欖仁樹田，附近還有值得順遊的波波草園和田尾公路花園。波波草園以翠綠可愛的場景吸引眾人，田尾公路花園則擁有豐富的花卉景觀，是假日散心的好選擇。不論是小葉欖仁的夢幻色彩，或是周邊的美麗景點，都能讓你的旅程更加多采多姿。

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公路 波波草 秘境 童話 美景

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