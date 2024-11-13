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CP值破表！ 彰化300坪古典質感茶餐廳 享用10款茶飲點心「239元下午茶吃到飽」 免費漢服體驗超吸引人
嚐下午茶還能玩漢服體驗！ 彰化一間高質感人文茶餐廳，內用環境非常寬敞舒適，復古華麗的中國風裝潢超好拍，最新推出高CP值「239元下午茶吃到飽」活動，包含了10款下午茶點心無限享用，限時優惠快呼喚好友一同享用！
位在彰化員林的「金雲堂人文茶館」全日營業不間斷供餐，提供各式精緻定食、澎湃火鍋、拼盤小點等美味料理，是多人聚餐或沙發小聚都能滿足的好地方，佔地300坪的整體空間，還包含珠寶、飾品、茶具、服飾的中國風復古藝文選物，更提供免費漢服體驗，讓遊客邊吃邊玩好愜意。
金雲堂即日起至11/29推出「下午茶239元吃到飽」，每周一至周五下午14點至17點供應，享用10款精選午茶料理，包含了招牌珍珠鮮奶茶、黃金蕎麥茶、日光烏龍、貴妃紅茶、經典鹹酥雞拼盤、三星蔥棍、黃金脆薯、雙色QQ球、抹茶鬆餅、巧克力鬆餅，道道都是現點現做的美味！
要注意的是，午茶239吃到飽活動，限定平日且需要事先預約，坐位有限、餐點現點現做，因可能都需要久候，需請耐心等待。
金雲堂人文茶館
地址：彰化縣員林市大同路一段457號
電話：04-7060516
營業時間：週一至週日11:00至20:00
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