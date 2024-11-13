CP值破表！ 彰化300坪古典質感茶餐廳 享用10款茶飲點心「239元下午茶吃到飽」 免費漢服體驗超吸引人

彰化必訪新景點！全台最大私人園林在彰化，占地29000坪的大花園就位於縱貫線旁，更有「台灣兼六園」之稱，不僅是古裝劇《戲說台灣》取景地，食競節目《飢餓遊戲》也曾到此拍攝。免出國就能一覽園林美景，還有最新園區開放，化身親子旅遊的最佳目的地。

2024-11-10 11:59