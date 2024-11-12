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美術館裡暢飲咖啡、茶！南投超Chill文青地標「益品美術館」隱身巷內　親子友善「足球、泡泡棒」免費爽玩

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／益品美術館粉專
圖／益品美術館粉專

南投低調美術館咖啡、茶無限續！南投鹿谷「益品美術館」遷址後隱身巷內，新館比原址更為寬廣，入館每人只要100元即享咖啡、茶自助取用，還提供了足球與泡泡棒免費借用，非常歡迎大小朋友一同來賞畫兼踏青。

圖／益品美術館粉專
圖／益品美術館粉專

圖／益品美術館粉專
圖／益品美術館粉專

南投「益品美術館」營業中！新館遷址到巷內約2年多，整棟建築以白色為基底，搭配整片落地窗，採光超好十分舒適。佔地也更為廣闊，展覽空間更大，還有視野極佳的座位區及戶外草坪。每人入館僅需100元即享咖啡、茶無限暢飲且不限時間。館內展示了王品集團創辦人戴勝益董事長的精彩畫作，能在短時間內瀏覽到不同風格的藝術作品，全館皆可拍照。網友們到訪後留下「太佛心了，非常值得」、「坐在裡面超有藝術氣息，超Chill」、「很適合朋友家人到此一遊」等評價。

圖／益品美術館粉專
圖／益品美術館粉專

圖／益品美術館粉專
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圖／益品美術館粉專
圖／益品美術館粉專

喜歡手作課程、講座和音樂會的朋友，益品美術館每週都有舉辦藝文活動，像是彩繪帆布袋、浪漫韓劇音樂會等，欲參加記得先填表報名喔。

益品美術館為親子友善，國小一年級以下兒童還可免費入館，現場提供足球與泡泡棒免費借用，適合帶著小朋友到此賞畫與踏青，沉浸在藝文氣息的同時也能放放電不無聊。此外，入館參觀不需預約，無論人數多寡都可於3天前預約免費導覽服務，詳情可見官網

圖／益品美術館粉專
圖／益品美術館粉專

益品美術館

地址：南投縣鹿谷鄉中正路二段211巷19號

營業時間：9:30-17:00（農曆除夕休館一日）

入館費：每人100元（含咖啡、茶 自助無限取用）；國小一年級以下兒童免費

電話：049-2752203

粉絲專頁：https://www.facebook.com/epmuseum

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