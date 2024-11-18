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新社花海暨台中國際花毯節繽紛多彩 攝影師不藏私取景大公開！

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時光隧道入口側前方拍過去有機會拍到太空人翱翔景致。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
時光隧道入口側前方拍過去有機會拍到太空人翱翔景致。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】新社花海暨台中國際花毯節活動已於11/09起盛大展開！今年於農業部種苗改良繁殖場二苗圃展開為期23天的花卉盛典，總面積約30公頃，花海景觀面積13.5公頃，新社花海透過多肉植物創意組合展示區、高達6萬株一串紅、粉萼鼠尾草、萬壽菊及雞冠花等花卉，迎接花漾新時代及追求溫暖幸福意象，並與「太空花境」為主題的「台中國際花毯節」聯手展出，加上展區3大主題「金門特產」、「青農特區」、「山城農產推廣」等精彩展出內容，讓遊客盡情享受在地景觀、農特產品及農業文化，體驗山城慢活的幸福風情。

▲錯位觸碰獨角仙觸角美照。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
▲錯位觸碰獨角仙觸角美照。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

▲沐浴在共創基地斑駁的陽光影下。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
▲沐浴在共創基地斑駁的陽光影下。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

台中市政府交通局指出，預計會吸引眾多人潮來朝聖，市府提供5條免費接駁路線，其中「豐原線」設在豐原轉運中心，為山城轉乘重要交通樞紐，到新社山城賞花的民眾，可以從豐原轉運中心第六月台（臨豐陽路）上、下車，豐轉也有提供便利的停車服務，計有汽車296格、機車849格供停放，歡迎來自全台各地的民眾多加利用，開心暢遊山城賞花趣。

◉ 2024 台中國際花毯節活動資訊

・展出日期：2024/11/9（六）- 2024/12/1（日）

・開放時間：08:30-16:30

・地點：台中市新社區種苗改良繁殖場 第二苗圃（台中市新社區協興街與興義街口）

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