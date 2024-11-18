新社花海暨台中國際花毯節繽紛多彩 攝影師不藏私取景大公開！

udn走跳美食／強生與小吠 在模範街附近，開著這麼一間專門經營滷肉飯的小店。特別喜歡這樣子的店面，簡單吃一餐，就可以品嚐到美味。這間『魚日內人』不僅販售的是好吃滷肉飯，還是有炸彈版本的哦，也就是

2024-11-16 16:31