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中部人衝世外桃源！新園區開放了 全台最大「親子樂園」在彰化 放風打卡「台版兼六園」體驗秒出國

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／彰化萬景藝苑粉專
圖／彰化萬景藝苑粉專

彰化必訪新景點！全台最大私人園林在彰化，占地29000坪的大花園就位於縱貫線旁，更有「台灣兼六園」之稱，不僅是古裝劇《戲說台灣》取景地，食競節目《飢餓遊戲》也曾到此拍攝。免出國就能一覽園林美景，還有最新園區開放，化身親子旅遊的最佳目的地。

圖／彰化萬景藝苑粉專
圖／彰化萬景藝苑粉專

圖／彰化萬景藝苑粉專
圖／彰化萬景藝苑粉專

中部人的世外桃源！位於彰化縣溪州鄉的人氣新景點「萬景藝苑」，擁有29000坪的超大占地，以壯麗景觀和獨特設計被賦予「台版兼六園」的美名，這裡集結了盆栽、藝文、古董與庭園景觀等概念，芬多精秘境和日式庭園造景都是必逛亮點，拍好拍滿體驗秒出國的愜意氛圍。

圖／彰化萬景藝苑粉專
圖／彰化萬景藝苑粉專

圖／彰化萬景藝苑粉專
圖／彰化萬景藝苑粉專

除了絕美景觀外，萬景藝苑新園區「彎彎滑森樂園」全新開放，提供免費滑步車租借可以暢玩，非常適合親子到訪放風放電留下美好回憶。此外，萬景藝苑也有手作DIY、街頭藝人表演等活動，暢遊一整天都不膩。有計畫到彰化旅遊，不妨加入清單、打卡全台最大私人園林囉。

圖／彰化萬景藝苑粉專
圖／彰化萬景藝苑粉專

圖／彰化萬景藝苑粉專
圖／彰化萬景藝苑粉專

彰化萬景藝苑ｘ彎彎滑森樂園

地址：彰化縣溪州鄉中山路4段68號

門票：全票180元、兒童票12歲以下200元（原價250元；1歲以下、身心障礙免費）、優待票（65歲以上、身心障礙人士）150元

營業時間：8:00-17:00

電話：04 889 8879

粉絲專頁：彰化萬景藝苑

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